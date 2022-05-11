استشهاد شيرين أبو عاقلة.. الخارجية الأمريكية تدين وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت الخارجية الأمريكية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، مضيفة أنه “إهانة لحرية الإعلام في كل مكان”.

وعبّرت الخارجية في بيان عن “الحزن الشديد”، وطالبت بتحقيق فوري وشامل مع محاسبة المسؤولين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تدوينة له عبر حسابه في تويتر، بضرورة التحقيق فوريًا، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

RT @StateDeptSpox: نشعر بالحزن الشديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية. يجب أن يكون التحقيق فوريًا وشاملًا ويجب محاسبة المسؤولين. إن موتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 11, 2022

وتساءلت عضوة مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب “متى سيقول أولئك الذين يقفون إلى جانب الفصل العنصري الإسرائيلي، كفى؟”.

وعلّقت على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، مشيرة إلى أن إعدامها تم “على يد حكومة إسرائيلية تتلقى تمويلًا غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون أي محاسبة”.

When will the world and those who stand by Apartheid Israel that continues to murder, torture and commit war crimes finally say: "Enough"? Shireen Abu Akleh was murdered by a government that receives unconditional funding by our country with zero accountability. https://t.co/c2yLpM7UC1 — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) May 11, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح على صفحتها في فيسبوك إن الزميلة شيرين أصيبت برصاص حي في الرأس، بينما أصيب الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه مستقر حتى الآن.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال محاولات إسعاف الزميلة شيرين، إذ أفاد شهود عيان لتلفزيون فلسطين بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص عليهم أثناء محاولتهم إنقاذها.