سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

استشهاد شيرين أبو عاقلة.. الخارجية الأمريكية تدين وتطالب بمحاسبة المسؤولين

الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة استشهدت برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس (مواقع التواصل)
11/5/2022-|آخر تحديث: 11/5/202208:36 PM (مكة المكرمة)

أدانت الخارجية الأمريكية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، مضيفة أنه “إهانة لحرية الإعلام في كل مكان”.

وعبّرت الخارجية في بيان عن “الحزن الشديد”، وطالبت بتحقيق فوري وشامل مع محاسبة المسؤولين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تدوينة له عبر حسابه في تويتر، بضرورة التحقيق فوريًا، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وتساءلت عضوة مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب “متى سيقول أولئك الذين يقفون إلى جانب الفصل العنصري الإسرائيلي، كفى؟”.

وعلّقت على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، مشيرة إلى أن إعدامها تم “على يد حكومة إسرائيلية تتلقى تمويلًا غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون أي محاسبة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح على صفحتها في فيسبوك إن الزميلة شيرين أصيبت برصاص حي في الرأس، بينما أصيب الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه مستقر حتى الآن.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال محاولات إسعاف الزميلة شيرين، إذ أفاد شهود عيان لتلفزيون فلسطين بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص عليهم أثناء محاولتهم إنقاذها.

المصدر : الجزيرة مباشر