استشهاد شيرين أبو عاقلة.. الخارجية الأمريكية تدين وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت الخارجية الأمريكية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، مضيفة أنه “إهانة لحرية الإعلام في كل مكان”.

وعبّرت الخارجية في بيان عن “الحزن الشديد”، وطالبت بتحقيق فوري وشامل مع محاسبة المسؤولين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تدوينة له عبر حسابه في تويتر، بضرورة التحقيق فوريًا، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وتساءلت عضوة مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب “متى سيقول أولئك الذين يقفون إلى جانب الفصل العنصري الإسرائيلي، كفى؟”.

وعلّقت على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، مشيرة إلى أن إعدامها تم “على يد حكومة إسرائيلية تتلقى تمويلًا غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون أي محاسبة”.

When will the world and those who stand by Apartheid Israel that continues to murder, torture and commit war crimes finally say: "Enough"?

Shireen Abu Akleh was murdered by a government that receives unconditional funding by our country with zero accountability. https://t.co/c2yLpM7UC1

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) May 11, 2022