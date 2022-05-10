أردوغان يعلن عن إجراءات للتصدي للزيادات الحادة في أسعار العقارات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن بضعة إجراءات للتصدي لزيادات حادة في أسعار العقارات، بينما يواجه السكان صعوبة في العثور على مساكن بأسعار معقولة للإيجار أو الشراء بعد أزمة العملة العام الماضي.

وقفزت أسعار المساكن في تركيا على مدار الاثني عشر شهرا الماضية يغذيها تضخم وصل إلى 70 % في أبريل/نيسان وضعف العملة المحلية وأيضا تزايد السكان المحليين بالإضافة إلى تدفق مطرد للمهاجرين.

ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن قروضا رخيصة للإسكان ستقدم إلى أولئك الذين يحولون مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة أو يبيعون ما لديهم من ذهب إلى البنك المركزي للاستخدام في شراء مساكن تصل قيمتها إلى مليوني ليرة.

وتحث أنقرة الأفراد والشركات على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة في أعقاب أزمة العملة التي أثارتها سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة.

وقال أردوغان إن الإجراء بشأن قروض المساكن سيدعم مسعاه للارتداد عن اتجاه مستمر منذ سنوات نحو الدولرة.

وأضاف أن حكومته “تهدف لتشريع استكمال مشاريع قيد التشييد وزيادة المعروض من المساكن في الأجل القصير وبالتالي دفع الأسعار نحو الاستقرار”.

وساعدت طفرة في التشييد في قيادة النمو الاقتصادي في تركيا منذ تولى أردوغان السلطة قبل حوالي 20 عاما.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا 7.25 % في أبريل/ نيسان الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 69.97 % على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك 34.46%، وأسعار المنتجين 72.03% اعتبارا من أبريل، مقارنة بمعدلات آخر 12 شهرا.​​​​​​​​​​​​​​

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.