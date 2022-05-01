رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تزور أوكرانيا سرا وتلتقي زيلينسكي (فيديو)

التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة للعاصمة كييف.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة “شكرا للولايات المتحدة للإسهام في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها”.

وأرفق التغريدة بمقطع فيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف، ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

وأكد زيلينسكي أن “الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي”.

وجاء في بيان عن الوفد الأمريكي الذي يتوجه بعد كييف إلى جنوب شرقي بولندا ووارسو “توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية ولا لبس فيها إلى العالم بأسره، مفادها أن الولايات المتحدة تقف بجانب أوكرانيا”.

وشدد البرلمانيون الأمريكيون على أن “دعما أمريكيا إضافيا في طريقه” إلى أوكرانيا.

وأتت الزيارة بعد أسبوع على زيارة إلى كييف قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وخلال زيارتهما أعلن المسؤولان العودة التدريجية للوجود الدبلوماسي الأمريكي إلى أوكرانيا، ومساعدة إضافية مباشرة وغير مباشرة تزيد على 700 مليون دولار.