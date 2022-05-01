صلاة عيد الفطر بلا قيود في 14 دولة عربية

قررت 14 دولة عربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر -الذي يحل في أغلبها غدًا الاثنين- بالمساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، فيما اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.

ويحل عيد الفطر رسميًا في 17 دولة بينها السعودية، الاثنين، بينما يُنتظر أن تعلن 5 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب، وجيبوتي وجزر القمر، الأحد.

وشهدت صلاة عيد الفطر خلال العامين الماضيين قيودًا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ومن دون قيود لأول مرة منذ عامين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الخميس، أنه لا يلزم إصدار تصريح من أجل أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

منسوبو الرئاسة : خدمة ضيوف الرحمن لحظات الإفطار تسعد القلب وتكتمل الفرحة أكثر حين نشاركهم الإفطار برشفات ماء زمزم وحبات التمر https://t.co/9jUN40nkKH#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/v2lLe5CenF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 1, 2022

وقررت السعودية مطلع الشهر الماضي رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، وفي جميع الأماكن، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، وعدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) قبل القدوم إلى البلاد، ورفع تعليق القدوم لجميع الرحلات الجوية القادمة إليها.

وفي سلطنة عمان، قررت اللجنة العليا العمانية لمواجهة الفيروس في بيان اقتصار الحضور (بالمساجد) لصلاة عيد الفطر على المتلقين للقاح، بجانب حظر تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وبذلك لن تقام الصلاة في الساحات، ويشترط لمن يدخل المساجد حصوله على اللقاح.

#اللجنة_العليا تقرر اقتصار الحضور لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 على المتلقين للقاح #كوفيد19 ومنع دخول غير المحصنين، ويشمل المنع الأطفال دون سن الثانية عشرة، مع الالتزام بالتباعد، وارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة، وتجنب المصافحة والمعانقة عند التحية.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/5Diboyyux7 — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 24, 2022

في المقابل، قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات، في قرار هو الأول من نوعه منذ عامين تزامنًا مع رفع قيود كورونا عن البلاد مؤخرًا.

ويطبق القرار في مختلف أنحاء المملكة وتستثني المصليات في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار وقت الصلاة.

وقررت الكويت والبحرين السماح بأداء صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات، وفق قرار وزير الشؤون الإسلامية الكويتي عيسى الكندري، وإدارة الأوقاف السنية البحرينية.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تهنيئ عموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبين في مقطع فيديو أحكام وصفة صلاة العيد #الأوقاف #الكويت #وزارة_الأوقاف

#عيد_الفطر pic.twitter.com/gTSVkbRiz9 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) May 1, 2022

وقررت هيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات المهيأة لذلك، وتمكين المصلين من أدائها بكل أريحية وروحانية مع الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وفي مصر، قررت وزارة الأوقاف إتاحة صلاة العيد في المساجد الكبرى وفتح مصليات السيدات بها، مع تجهيز أكثر من 600 ساحة مع السماح لاصطحاب الأطفال.

وأعلنت الأوقاف القطرية أداء صلاة العيد بالمساجد والمصليات (بالساحات)، مقدرة عددها بـ250 في مختلف أنحاء البلاد.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالإضافة لمصليات بالساحات العامة تصل إلى 852 إحياء للسُنة النبوية.

وأعلنت الأوقاف الفلسطينية، الأحد، عبر صفحتها على فيسبوك إقامة صلاة العيد في المساجد من دون إعلان عن أي قيود صحية، فيما حددت أوقاف غزة 189 مكانًا بين ساحات ومصليات عامة.

وقررت هيئة الأوقاف الليبية أداء صلاة العيد في الساحات العامة في كل مدن ومناطق البلاد من دون قيود.‎

وستقام صلاة العيد في لبنان والسودان بالمساجد وساحاتها من دون أي إجراءات صحية استثنائية.

وفي الجزائر تقام صلاة العيد بالمساجد بشكل معتاد سنويًا، وتؤدى ببعض الساحات في بعض مناطق جنوب البلاد ‎دون تدابير بشأن كورونا، لا سيما مع إنهاء التباعد في المساجد قبل أسابيع.‎

وفي العراق، تقام صلاة العيد في المساجد من دون قيود صحية‎.

وفي تونس، أكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي -في تصريحات إذاعية- أن صلاة العيد ستقام مبدئيًا هذا العام داخل المساجد، على أن يُبحث إقامتها في الساحات المناسبة السنوات المقبلة من دون إعلان أي قيود صحية.