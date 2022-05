سيارة تحاول دهس مصلين أمام مسجد في كندا والشرطة تحقق في شبهة الإسلاموفوبيا (فيديو)

حاولت سيارة مسرعة دهس مجموعة من المصلين عقب خروجهم من أحد المساجد في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا.

ونشر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين مقطع فيديو مروعًا لسيارة صفراء اللون تسير بتهور نحو مجموعة من الأشخاص، وعندما اقتربت منهم قفز شخصان بسرعة بعيدًا عن الطريق، ثم غيّرت السيارة اتجاهها وابتعدت عنهم.

From outside a mosque in Surrey, B.C. This is a clip from a larger video, where an individual was driving away after appearing to feign striking worshippers leaving a mosque with a vehicle. We are urging @rcmpgrcpolice to investigate as potentially hate motivated. pic.twitter.com/fWQ0wdKqvF — NCCM (@nccm) April 29, 2022

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تعليقًا على الفيديو، إنه على الرغم من عدم وجود دليل حتى اللحظة يشير إلى أن “الإسلاموفوبيا هي الدافع وراء الحادث” إلا أنه طالب شرطة كولومبيا بسرعة إجراء التحقيقات وتقديم مرتكب الواقعة للعدالة.

وقالت صحيفة محلية إن الشرطة تمكنت من الوصول إلى أحد المشتبه بهم، وأنهم رموا مادة سائلة على المصلين قبل أن تزيغ السيارة عن الطريق وتتجه نحو مجموعة أخرى من المصلين.

وأضافت الصحيفة أن السيارة ظهرت أكثر من مرة ذهابًا وإيابًا ما جعل التخمينات حول أنها حادث مقصود تتزايد، واعتبرت أنه لا يمكن التساهل مع مثل هذه الحوادث بعد أن دهست شاحنة عائلة مسلمة في لندن.

وانتقد سياسيون ونشطاء الواقعة، إذ قالت جيني سيمز عضو المجلس التشريعي في الولاية “أنا مرعوبة من أعمال الكراهية هذه، حوادث الكراهية مثل هذه ليس لها مكان في كندا، توقفوا عن فعل ذلك، فلكل فرد الحق في العبادة”.

I am horrified by these actions of hate. Hate has no place in my Canada. Every one has a right to worship. Please stop. #Islamophobia @CityofSurrey #hatred https://t.co/8QpC1yamiM — Jinny Sims (@jinnysims) April 29, 2022

وأشار الصحفي ستيفن زاهو إلى تكرار حوادث الإسلاموفوبيا مؤخرًا في كندا قائلًا “في الحقيقة يحدث هذا النوع من الحوادث بمعدل يتجاوز كل التوقعات عن حالة التخويف والمعاداة تجاه الإسلام في هذا البلد، ولم تعد نادرة على الإطلاق”.

This kind of thing is happening at a rate that truly exceeds all expectation of what Islamophobic intimidation looks like in this country. #Canada Not rare at all anymore. https://t.co/d9S5owLK6v — 翠花, 上酸菜! (@stevenzzhou) April 29, 2022

وقالت الناشطة سارة مشتاق، إنه “سلوك مختل تمامًا، حتى لو تبين عدم وجود دوافع كراهية صريحة، فمن الجنون تمامًا القيادة بسرعة عالية تجاه المشاة، أيضًا، لم يمر عام على هجوم لندن”.

Absolutely unhinged behaviour. Even if it turns out not to explicitly hate-motivated (dunno how targeting a group of mosque-goers is *not*), it is absolutely insane to drive at high-speed towards pedestrians. Also, it has not even been a *year* since the London attack. 🙃 https://t.co/ndCtQbPsPa — Sarah Mushtaq (@SarahMushMush) April 29, 2022

وغرّد محمد شافي مستنكرًا “هذا لا يصدق. إلى متى يجب أن نتسامح مع هذا؟”.