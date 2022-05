“الأذان حياتنا”.. قرية هندوسية تعتمد على الأذان في تحديد مواعيدها وتعارض قرارات حكومية بمنعه

أعلنت حكومات محلية في ولايات هندية حظر مكبرات الصوت في المساجد، لكن قرية (داسلا) بولاية (ماهاراشترا) قررت السير عكس التيار، واتفق أهالي القرية وهم من الهندوس على عدم منع مكبرات الصوت، مؤكدين أن الأذان جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، على حد وصفهم.

وتعيش بالقرية 2500 عائلة تقريبًا، من بينهم حوالي 600 عائلة مسلمة فقط، إلا أن ذلك لم يمثل عائقًا أمام الأغلبية الهندوسية بالقرية لاتخاذ هذا القرار، بحسب صحيفة (ذا هندو) الهندية.

“The Azaan time is like an alarm bell for us. All of our daily activities are linked with it. This is not about religion. It is a part of our lives," said Ram Patil, sarpanch of Dhasla Pirwadi https://t.co/arRfDFeOVv

وفي تصريح للصحيفة نفسها، قال رام باتيل رئيس القرية “ننتمي إلى جميع الطوائف، هناك حوالي 600 عائلة مسلمة هنا، نعيش في سلام ووئام لسنوات وبغض النظر عن السياسة التي تُمارس في جميع أنحاء البلاد، فقد قررنا ألا تؤثر في علاقاتنا وتقاليدنا”.

وعن رمزية الأذان في حياتهم اليومية، قال باتيل “الأذان أسلوب حياة للقرويين، على أساسه يؤدي كل فرد أعماله الروتينية، يبدأ القرويون العمل بعد أذان الفجر، ثم يأخذون استراحة غداء بعد أذان الظهر، وعندما يؤذن للمغرب فهذا يعني نهاية عمل اليوم، وبعد أذان العشاء، يذهب الجميع للنوم”.

The predominantly Hindu village of Dhasla-Pirwadi passes resolution not to remove the loudspeaker from the lone mosque.

These small stories give glimpse of hope. What we need is more Hindus to stand up against communalism to make minorities feel safe. https://t.co/dypLLkeTq1

