إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة واعتقال 6 آخرين

أصيب 6 فلسطينيين بجروح، واعتُقل 6 آخرون، اليوم الأحد، في عمليات دهم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عقب اقتحام مخيم الجلزون برام الله pic.twitter.com/mO7n2fX1wg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 1, 2022

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال نفّذ عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية في مخيم الجلزون، واعتقل 3 مواطنين بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين السكان وجنود الاحتلال الذين استخدموا خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواطنا فلسطينيا أصيب برصاصة في خاصرته، فجر اليوم الأحد، واعتُقل 6 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى صانور وجبع ومركة في محافظة جنين، وقامت قوات الاحتلال بمداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، وكثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.