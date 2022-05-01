سياسة|فلسطين

إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة واعتقال 6 آخرين

مواطنون ينقلون جريحا فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
1/5/2022-|آخر تحديث: 1/5/202203:15 PM (مكة المكرمة)

أصيب 6 فلسطينيين بجروح، واعتُقل 6 آخرون، اليوم الأحد، في عمليات دهم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال نفّذ عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية في مخيم الجلزون، واعتقل 3 مواطنين بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين السكان وجنود الاحتلال الذين استخدموا خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواطنا فلسطينيا أصيب برصاصة في خاصرته، فجر اليوم الأحد، واعتُقل 6 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى صانور وجبع ومركة في محافظة جنين، وقامت قوات الاحتلال بمداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، وكثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

المصدر : وكالات