وزير الدفاع النرويجي يستقيل بسبب “فضيحة غرامية”

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، استقالة وزير الدفاع أود روجر إينوكسن بسبب علاقة مع امرأة، بدأت عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية.

وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور إن استقالة وزير الدفاع كانت “القرار الصحيح والضروري”.

وأضاف ستور أنه ما كان ليختار إينوكسن لمنصبه، لو كان يعلم بتلك العلاقة عندما شكّل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتذر إينوكسن قائلًا إنه اتخذ “خيارات سيئة” وإن “أفعاله جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة”.

وقالت وسائل إعلام نرويجية إن علاقة إينوكسن مع المرأة بدأت عام 2005 في اجتماع شمالي البلاد، قبل أن يلتقيا مرة أخرى خلال رحلة مدرسية إلى البرلمان.

وذكرت أن المرأة كانت وقتها طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عامًا، وكان السياسي نائبًا في البرلمان وعمره 50 عامًا.

وأضافت أن العلاقة بينهما أصبحت وثيقة جدًّا.

ونقلت صحف نرويجية عن المرأة التي أصبحت في الثلاثينات من عمرها الآن، أنها التقت إينوكسن 12 مرة على الأقل في مكتبه بين أواخر 2006 و2007 عندما كان وزيرًا للطاقة.

كما تحدثت عن إعجابها بالسياسي قائلة إنه “استخدم سلطته ومنصبه للحصول على ما يريد”.

وأكد الوزير السابق للصحيفة زيارات الشابة لمكتبه، لكنه نفى أي تقارب جسدي، مشددًا على أن العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعد مغادرته الحكومة عام 2007، قائلًا إنها لم تكن علاقة “كنت فيها في موقع سلطة عليها”.

وكان إينوكسن عضوًا في البرلمان عن “حزب الوسط الزراعي” عام 2005، وتم تعيينه وزيرًا للبترول والطاقة في نهاية ذلك العام، وتولى منصب وزير الدفاع بحكومة ستور في أكتوبر الماضي.