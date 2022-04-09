مصريون يحيون ذكرى مجزرة بحر البقر (فيديو)

أحيت منصات التواصل الاجتماعي في مصر الذكرى الـ52 لمجزرة بحر البقر التي أودت فيها قصف إسرائيلي لمدرسة ابتدائية عام 1970 بحياة عشرات من الأطفال.

ففي صباح الثامن من أبريل/ نيسان 1970، ارتكبت إسرائيل مجزرة لتلاميذ مدرسة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر.

في العاشرة صباح ٨ أبريل ١٩٧٠ استخدم العدو الصهيوني طائرات الفانتوم الأمريكية في ضرب مدرسة "مشروع بحر البقر" التي بنيت بجهود ذاتية من الأهالي والتي تضم أطفال ما بين السادسة والعاشرة. وتدمرت المدرسة وعشر بيوت وورشة واستشهد ١٩ طفل غير الإصابات في جريمة بشعة من جرائم العدو الصهيوني pic.twitter.com/IcDryNIySA — نور (@NourThranduil) April 8, 2022

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية بطائرات من طراز فانتوم المدرسة، مما أدى إلى مقتل 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تمامًا.

وعبر وسم (#مذبحة_بحر_البقر) أحيا المغردون ذكرى المذبحة. فكتبت مريم حسان عبر حسابها في تويتر “ويقولك انسى واتعامل معاها كدولة صديقة. ومازالت بتعمل كدا في إخواننا الفلسطينيين”.

وكتب صاحب حساب برنارد شو “وبعد كمية جرايم الحرب دي، والدماء اللي سالت على مر السنين، تتفاجأ إن فيه توجه طلع في آخر زمن، يقولك، انسى وطبع، وما عندهمش دم يقولك دا كان منهم اللي بيحب مصر، وفيها ايه!!”.

وكتب عبد المنعم أسامة “الخطر كل الخطر على أمة تنسى تاريخها الحقيقي وليس المزيف، في الثامن من أبريل عام 1970، قام الطيران الإسرائيلي بدك مدرسة بحر البقر بالصالحية في مصر وتحويل التلاميذ إلى أشلاء بشرية، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

النهاردة الذكرى ال ٥٢ لمجزرة بحر البقر اللي راح ضحيتها أطفال أبرياء أعمارهم أقل من ١٠ سنين. دي تُعتبر من أبشع المجازر اللي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مصر و المشكلة الأكبر إن موشى ديان صرح ان تم تعمد ضرب المدرسة عشان هي هدف عسكري.. هيفضل الصهاينة هما عدونا الأكبر مهما مر الزمن — Abraham☀️ (@abraham_salma) April 8, 2022

📌 تذكروا عدوكم جيداً

وسط تجاهل إعلامي رسمي متعمد

اليوم يمر 52 عام علي مجزرة أطفال مدرسة بحر البقر بالشرقية والذين قتلوا بغارة من العدو المحتل#فلسطين #بحر_البقر #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/9WKr18BgUP — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 8, 2022

اليوم 8 أبريل ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بالشرقية،التي ارتكبها المحتلون الصهاينة ضد الأطفال المصريين

وبعد 52 عامًا من الجريمة يأتي البطل رعد حازم ويثأر لدم الشهداء بعملية تل أبيب في ذكرى المذبحة،ثم يستشهد

ويبقى الهتاف الخالد:يا فلسطيني يادفلسطيني دمك دمي ودينك ديني pic.twitter.com/LGbZhVJRAN — wael kandil (@waiel65) April 8, 2022

تاريخهم ملطخ بدمائنا..

8 أبريل 1970

مجزره مدرسة بحر البقر الإبتدائية

شنت الطائرات الاسرائيلية هجوماً بالصواريخ والقنابل على المدرسه أدى الى مقتل30 طفل و اصابه 50اخربن..

الدرس إنتهى… اجمعوا الكراريس

بالدم الذي يغطيهم…‼️ pic.twitter.com/kL5U9OpfKo — قلم مريم (@Mariamkalam1) April 8, 2022

اليوم ذكرى مذبحة #بحر_البقر

لا تصالح على الدم حتى بدم

لا تصالح ولو قيل رأس برأس

أكل الرؤوس سواء؟! #تل_ابيب pic.twitter.com/bEcFuryQ7g — Fahmy☭ (@Fahmy1002) April 7, 2022

اليوم الذكرى الـ52 عاما حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة ابتدائية بقرية بحر البقر، مركز الحسينية بالشرقية، ما أدى إلى استشهاد 130 طفلا.

فى الساعة9,20 من صباح يوم الأربعاء 8 أبريل1970، قصفت طائرات الفانتوم الصهيونية، مدرسة بحر البقر.

أعمارهم تتراوح من 6 أعوام إلى 12 عاما pic.twitter.com/5DJ17Shb8x — الملك ارثر (@arthar_33) April 8, 2022

مجزرة بحر البقر عام 1970 م، حيث قصفت طائرات الكيان الصهيوني #مدرسة_بحر_البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة #مذبحة_مدرسة_بحر_البقر pic.twitter.com/gRFG8J96Um — ابو محمد عنتر (@nLH6wbFds57zX4Y) April 7, 2022

أيها الأخوة المواطنون جائنا البيان التالي أقدم العدو في تمام الساعة التاسعة و20 دقيقة من صباح اليوم علي جريمة جديدة تفوق حد التصور عندما أغار بطائراته الفانتوم على مدرسة بحر البقر الإبتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية وسقط الأطفال بين سن السادسة والثانية عشر تحت جحيم من النيران pic.twitter.com/g6bgJ3kODn — ألفة (@ol30fa) April 7, 2022