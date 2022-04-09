سياسة|مصر

مصريون يحيون ذكرى مجزرة بحر البقر (فيديو)

دمر القصف الإسرائيلي مبنى المدرسة وأسفر عن مقتل 30 تلميذا وإصابة 50 آخرين (منصات التواصل)
9/4/2022-|آخر تحديث: 9/4/202202:10 PM (مكة المكرمة)

أحيت منصات التواصل الاجتماعي في مصر الذكرى الـ52 لمجزرة بحر البقر التي أودت فيها قصف إسرائيلي لمدرسة ابتدائية عام 1970 بحياة عشرات من الأطفال.

ففي صباح الثامن من أبريل/ نيسان 1970، ارتكبت إسرائيل مجزرة لتلاميذ مدرسة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر.

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية بطائرات من طراز فانتوم المدرسة، مما أدى إلى مقتل 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تمامًا.

وعبر وسم (#مذبحة_بحر_البقر) أحيا المغردون ذكرى المذبحة. فكتبت مريم حسان عبر حسابها في تويتر “ويقولك انسى واتعامل معاها كدولة صديقة. ومازالت بتعمل كدا في إخواننا الفلسطينيين”.

وكتب صاحب حساب برنارد شو “وبعد كمية جرايم الحرب دي، والدماء اللي سالت على مر السنين، تتفاجأ إن فيه توجه طلع في آخر زمن، يقولك، انسى وطبع، وما عندهمش دم يقولك دا كان منهم اللي بيحب مصر، وفيها ايه!!”.

وكتب عبد المنعم أسامة “الخطر كل الخطر على أمة تنسى تاريخها الحقيقي وليس المزيف، في الثامن من أبريل عام 1970، قام الطيران الإسرائيلي بدك مدرسة بحر البقر بالصالحية في مصر وتحويل التلاميذ إلى أشلاء بشرية، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

المصدر : الجزيرة مباشر