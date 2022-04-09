مع توقف المحادثات النووية.. إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤولا أمريكيا

أعلنت إيران، اليوم السبت، فرض عقوبات على جنرال أمريكي متقاعد و23 مواطنًا أمريكيًّا متورطين في ما وصفتها طهران بأنها “أعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

يأتي هذا الإعلان بينما عُلقت محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وطهران منذ نحو شهر.

وأدرجت وزارة الخارجية الإيرانية في القائمة المعلَنة، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، ووزيرَي التجارة والخزانة السابقين ويلبر روس وجاكوب جوزيف لو، بجانب رودي جولياني عمدة مدينة نيويورك السابق والمحامي السابق لدونالد ترمب، وكذلك سفراء ورجال أعمال آخرون.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان “فُرضت العقوبات على الأمريكيين بسبب ارتكاب أعمال إرهابية ودعمهم لها، وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد إيران شعبًا وحكومة” في إطار تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

واشارت الوزارة إلى أن العقوبات الأمريكية التي تتضمن بشكل خاص “الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خصوصًا في الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر”.

واتهمت طهران المسؤولين المُدرَجين في قائمة العقوبات “بإعداد وتطبيق العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران وتمويل منظمات إرهابية، وأداء دور في الإجراءات القمعية الإسرائيلية بالمنطقة وخاصة ضد الشعب الفلسطيني”.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أدرجت طهران في لائحة العقوبات كلًّا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ووزيرَي الخارجية والدفاع السابقين مايك بومبيو ومارك إسبر.