سياسة|تونس

فنان تونسي يثير جدلا بعد اقتراحه تثبيت صيام رمضان في ديسمبر (فيديو)

تونس محمد السياري
الممثل والمخرج التونسي محمد السياري (فيسبوك)
9/4/2022-|آخر تحديث: 9/4/202210:08 PM (مكة المكرمة)

أثار الممثل والمخرج التونسي محمد السياري جدلًا واسعًا بعد أن اقترح -خلال لقاء مع إذاعة محلية- تثبيت صيام شهر رمضان في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتساءل السياري عمّا إذا كان من الممكن الصيام في ديسمبر، عندما يأتي شهر رمضان خلال فصل الصيف.

وأشار إلى صعوبة الصيام خلال أشهر الصيف، خاصة بالنسبة للأطفال.

وقال السياري إنه لا يوجد ما يمنع الاجتهاد في تحديد موعد رمضان “طالما أنه شهر قمري، ويمكن أن يتم ذلك طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول”.

وأضاف أن بعض الأشخاص خاصة صغار السن، قد يفطرون سرًّا بسبب ارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن “الدين أتى رحمة وليس نقمة”.

وعبّر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات السياري، وطالبوا وزير الشؤون الدينية بالتدخل.

وقبل أشهر، أثار المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم فوزي البنزرتي جدلًا كبيرًا على منصات التواصل، بعد تصريحه في برنامج تلفزيوني بأن الخمر ليست محرّمة في القرآن الكريم.

المصدر : خدمة سند