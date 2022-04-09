فنان تونسي يثير جدلا بعد اقتراحه تثبيت صيام رمضان في ديسمبر (فيديو)

أثار الممثل والمخرج التونسي محمد السياري جدلًا واسعًا بعد أن اقترح -خلال لقاء مع إذاعة محلية- تثبيت صيام شهر رمضان في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتساءل السياري عمّا إذا كان من الممكن الصيام في ديسمبر، عندما يأتي شهر رمضان خلال فصل الصيف.

وأشار إلى صعوبة الصيام خلال أشهر الصيف، خاصة بالنسبة للأطفال.

وقال السياري إنه لا يوجد ما يمنع الاجتهاد في تحديد موعد رمضان “طالما أنه شهر قمري، ويمكن أن يتم ذلك طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول”.

وأضاف أن بعض الأشخاص خاصة صغار السن، قد يفطرون سرًّا بسبب ارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن “الدين أتى رحمة وليس نقمة”.

الممثل محمد السياري : "رمضان لازمو يكُون شهر قار في ديسمبر.. ماو لباس نصُومو في قوايل تُنقب راس الديناصور..!"

وعلى حساب هكا حتى الحج يقربهولنا ونولوا نحجوا في القيروان..علاش نبقوا نشقوا في البرور والبحور..! — Sabeur Larbi G.C (@saberlarbi) April 8, 2022

أخبار36-تونس العاصمة(تونس)-……."هذا قاليهم أجي نغطيكم هههه" ..متسائلا "لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة؟"….فنان تونسي يدعى محمد السياري يطالب بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر كل عام بحجة أن الصيام في فصل الصيف أمر مرهق….هذا باغي هلال ديالوو بوحدوو هههه pic.twitter.com/V2CS0D2xa7 — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) April 8, 2022

وعبّر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات السياري، وطالبوا وزير الشؤون الدينية بالتدخل.

قاللكم الممثل محمد السياري🕴️رمضان 🌙 لازمو يكون شهر قار في ديسمبر 😯

علاش يابابا ناوي تلعب فيه. الألعاب الشتوية ..😂 — walid torjmen 🇸🇾عشقي للوطن🇹🇳و روح قلبي سوريا (@walidtorjmen7) April 8, 2022

في كل مكان تلاقي ابراهيم عيسي…

"الصيام في أشهر الصيف مرهق"..

الفنان التونسي محمد السياري يطالب بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر pic.twitter.com/86BTm9L2e9 — Dr.ashraf Ezzat (@DrashrafEzzat3) April 8, 2022

"الصيام في أشهر الصيف مرهق"..

الفنان التونسي محمد السياري يطالب بتثبيت #شهر_رمضان في ديسمبر

"غدا سيظهر لنا احدهم ويقول توقيت صلاة الفجر مرهق ونطالب بتثبيتها بتوقيت الضحى"

يستهدف هذا الدين غالبا لثلاث امور: إما لكسب شهره او لتنفيذ اجنده او نتيجة غفله#توقيت_شهر_رمضان pic.twitter.com/6QfIp9cdKU — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) April 9, 2022

قاللكم الممثل محمد السياري🕴️رمضان 🌙 لازمو يكون شهر قار في ديسمبر 😯

علاش يابابا ناوي تلعب فيه. الألعاب الشتوية ..😂 — walid torjmen 🇸🇾عشقي للوطن🇹🇳و روح قلبي سوريا (@walidtorjmen7) April 8, 2022

وقبل أشهر، أثار المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم فوزي البنزرتي جدلًا كبيرًا على منصات التواصل، بعد تصريحه في برنامج تلفزيوني بأن الخمر ليست محرّمة في القرآن الكريم.