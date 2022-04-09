مسؤول غربي: بوتين يعيّن “بطل روسيا” قائدا جديدا للعملية العسكرية في أوكرانيا

صرح مسؤول حكومي غربي في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت بأن روسيا أعادت تنظيم قيادة الحرب في أوكرانيا وعيّنت لها قائدا جديدا له خبرة في الحرب بسوريا.

وأوضح المسؤول الغربي أن القائد الجديد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي يمتلك خبرة شاملة في الحرب في سوريا.

وتولى دفورنيكوف مؤخرا منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد منحه لقب “بطل روسيا” عام 2016 نظرًا لدوره في الحرب في سوريا.

ولم تتمكن روسيا منذ شن حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي من الاستيلاء على أي مدينة أوكرانية كبيرة مثل العاصمة كييف، وركزت مؤخرا في حربها على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

غير أنه لم يصدر تأكيد رسمي بعد من الجانب الروسي بشأن تبديل قيادة العملية في أوكرانيا.

خسائر فادحة

واعترف ديميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين بوقوع عدد كبير من القتلى من القوات الروسية في الحرب قائلًا “لدينا خسائر فادحة في القوات. وهذه مأساة كبرى بالنسبة لنا”. غير أن بيسكوف لم يعلن عددا محددا.

من جانبها أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية فقدت بالفعل 19 ألفا و100 جندي في البلاد منذ بدء حربها على أوكرانيا.