رئيسة المفوضية الأوربية: روسيا مهددة بـ”التفكك” وستتم محاسبة المسؤولين عن الجرائم في بوتشا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف، الجمعة، أن روسيا مهددة بـ”التفكك” بسبب العقوبات التي تُفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا “مستقبلًا أوربيًّا”.

وتعهدت أورسولا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقصاص ممن ارتكبوا الفظائع في ضاحية بوتشا الواقعة على أطراف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت أورسولا التي صارت أول زعيمة غربية تزور الضاحية بعد الكشف عن الفظائع التي ارتكبت هناك مع انسحاب القوات الروسية مؤخرًا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كان من المهم أن أبدأ زيارتي ببوتشا. لأنه في بوتشا تحطمّت إنسانيتنا.. رسالتي إلى الشعب الأوكراني: سيتم تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة. معركتكم هي معركتنا”.

