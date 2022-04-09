حركة النهضة تعلّق على محاولة “طرد” الغنوشي من مسجد في تونس

ردت حركة النهضة التونسية على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، زعمت خلالها تعرّض راشد الغنوشي -رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة- للطرد من مسجد المراكشي بضاحية الملاسين خلال صلاة التراويح.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص أمام المسجد وهم يهتفون بشعارات تطالب برحيل الغنوشي.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، “إن مجموعة صغيرة من الأفراد لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين انتظروا خروج الأستاذ راشد من المسجد ليحاولوا الاعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة”.

وتابع البيان “هذه المجموعة تبدو مأجورة جاءت لأداء مهمة محددة لفائدة أجندة معينة دلّ عليها النقل السريع للخبر الكاذب في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية”.

وأشار البيان إلى أن وسائل الإعلام التي نقلت الخبر “فاق عددها عدد أفراد المجموعة المأجورة التي دأبت على توظيف المغالطات والإيهام بخلق رأي عام موهوم في حربها المتواصلة على خيارات شعبنا وعلى مؤسساته الديمقراطية والدستورية”، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن “عددًا من المصلين ومن أبناء المنطقة تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة وطردوهم من المكان”.

وقبل نحو أسبوع، أحيل عشرات نواب البرلمان التونسي -بينهم الغنوشي- إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة عن بُعد، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية.

وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتصنّف قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، في حين تعدّها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، ويقول سعيّد إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.