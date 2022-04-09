بعد اعتماد مبعوثها لدى روسيا.. حكومة طالبان تتسلم سفارة أفغانستان في موسكو (فيديو)

أعربت وزارة الخارجية الأفغانية عن شكرها للحكومة الروسية لاعتمادها الدبلوماسي جمال ناصر غروال الذي أوفدته حكومة طالبان قائمًا بالأعمال لدى موسكو.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت “تشكر وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية حكومة روسيا الاتحادية لاعتماد الدبلوماسي وإتاحة الفرصة للسفارة الأفغانية في تطوير العلاقات بين البلدين”.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي أن بلاده تسلمت سفارتها في موسكو من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقديم ما يحتاجه الرعايا الأفغان من خدمات.

وأضاف بلخي “حكومتنا شرعية، من حقها إدارة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج والتواصل بمسؤولية مع دول العالم” حسب قوله.

په روسیه کې د افغان سفارت کې دننه اسلامي امارت خپل بیرغ راځوړند کړ. pic.twitter.com/DZqOReLZxY — حـمـادافغان شیرزاد/H_Afghan (@HAfghan8) April 9, 2022

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أجرى وفد روسي محادثات مع الحكومة الأفغانية المؤقتة في العاصمة كابل.

وفي نهاية مارس، أعلنت روسيا قبول أوراق اعتماد دبلوماسي لحكومة طالبان للتواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة.

وآنذاك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبعوثًا لطالبان يمارس نشاطه بالفعل في موسكو، وأضاف “أول دبلوماسي أفغاني وصل إلى موسكو في فبراير/شباط الماضي موفدًا من السلطات الجديدة، تم اعتماده من الخارجية الروسية”.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف إن حكومة طالبان ترغب في تعميق العلاقات مع بلاده.

وتسعى طالبان للاعتراف بحكومتها منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس/آب 2021، ولا تزال دول العالم مترددة في ذلك الاعتراف، وتربطه بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان.