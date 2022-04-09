تقرير: النظام السوري صادر ممتلكات معتقلين تقدر بـ1.5 مليار دولار

كشف تقرير لرابطة معتقلي سجن صيدنايا، أن النظام السوري صادر أموالا وممتلكات تعود لمعتقلين ومخفَين قسرًا تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأوضح التقرير أن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات ومحاصيل زراعية، وماشية، ودواجن، كما تشمل مجوهرات ومعدات وأجهزة إلكترونية.

وتستند هذه المعلومات إلى مسح معمق على عينة من 105 معتقلين صودرت ممتلكاتهم بعد اعتقالهم.

وأضاف “من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك لأن التقدير يستند إلى مصادرة تمت من خلال قرارات رسمية، في حين تشير نتائجه إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي”.

أعدّت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) تقريراً بالتعاون مع صحيفة “الجارديان” تناولت فيه عمليات استيلاء النظام السوري على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية pic.twitter.com/S1toAclvqW — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) April 8, 2022

ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف شخص اعتقلوا منذ 2011 حتى الآن، في حين يُعتقد أن العدد الحقيقي للمعتقلين والمخفَين خلال تلك الفترة يقارب مليونًا.

وينقل التقرير عن معتقلين سابقين قولهم إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، فضلا عن كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.

ومن بين أولئك المعتقلين محمد كفر جومي من إدلب الذي أمضى 8 سنوات في الاعتقال غير القانوني وتعرض لتعذيب تركه معاقًا جسديا. ونقل التقرير عنه قوله إن النظام استولى على مصنع ومنزل لعائلته. ووصف جومي تكتيكات النظام القاسية بأنها جزء من سياسة منهجية.

وأضاف “هذه سياسة النظام، سوف يدمرون كل ما لديك إذا كنت تجرؤ على معارضته. سوف يأخذون كل شيء منك. سوف يدمرون حياتك وعائلتك”.

ويسلط التقرير الضوء على معاملة المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم حتى إطلاق سراحهم، بناء على دراسة استقصائية شملت 801 معتقل وتتناول أسباب الاعتقال والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.

وسجن صيدنايا هو سجن عسكري قرب العاصمة السورية دمشق. وقدرت منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط 2017 أن ما بين 5 آلاف و13 ألف معتقل في صيدنايا أعدموا دون اللجوء للقضاء بين سبتمبر/ أيلول 2011 وديسمبر/ كانون الأول 2015.

"جهاد عبود" فلسطيني من سوريا اعتقله نظام الأسد قبل 7 سنوات على خلفية مشاركته بالمظاهرات، ويبدو أنه ومن هول ما رأى في سجن صيدنايا فقد ذاكرته وعقله، أطلقه النظام في أحد شوارع دمشق ولم يسلمه لذويه.. الذين تعرفوا عليه بعد أن انتشرت في فيسبوك صور لرجل مشرد فاقد للذاكرة في أحد الشوارع pic.twitter.com/tGkOPIcPI7 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) July 21, 2021