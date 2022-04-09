وفق ضوابط محددة.. السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أدى انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين إلى تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان “تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية”.

وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون “حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية”.

وتعتمد المملكة 9 لقاحات هي: فايزر/بيونتك، موديرنا، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، سينوفارم، سينوفاك، كوفاكسين، سبوتنيك، كوفوفاكس.

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أُخِذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة، مشدّدة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم “حفاظًا على صحتهم وسلامتهم”.

﴿وأذّن في النّاس بالحجّ﴾ مليون حاج في موسم حجّ 1443هـ #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/THvCV6F0rD — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 9, 2022

وشكا عدد من المسلمين فرض فحص فيروس كورونا (بي سي آر) قبيل السفر، وهو ما قال أحدهم إنه قد يتسبب في إلغاء السفر إذا أتت نتيجته إيجابية بعد دفعهم مصاريف الحج الباهظة.

وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو مليونين و500 ألف حاج، لكن مع تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفًا من الملقحين بالكامل جرى اختيارهم عبر القرعة.

وكانت السعودية قد أغلقت المسجد الحرام في مارس/آذار 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج وسط إجراءات صارمة في يوليو/تموز من العام نفسه، قبل سماحها بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه بطاقة استيعابية محدودة وتباعد أثناء الصلوات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عاد المسجد الحرام لاستقبال المصلين بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون أي تباعد، رغم أن وضع الكمامة لا يزال إلزاميًا.

ويتوافد ملايين المسلمين إلى المسجد على مدار العام للصلاة فيه، وأداء العمرة التي عُلقت لأشهر في بداية الجائحة.

وفي أوائل مارس الماضي، أعلنت السعودية رفع معظم القيود بما فيها التباعد الاجتماعي بالأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج المسلمين من الخارج هذا العام.

وشمل القرار “تعليق إجراءات التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة” بما فيها المساجد، بينما أصبحت الكمامة مطلوبة الآن في الأماكن المغلقة فقط.