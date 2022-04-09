البرلمان الباكستاني يوافق على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، الأحد، بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت.

ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب المنتمين لحزب خان الحاكم.

ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.

ولم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يقال من منصبه بحجب الثقة.

ولم يتّضح على الفور متى ستختار الجمعية الوطنية رئيسا جديدا للوزراء، لكن من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة شهباز شريف سيخلف خان في رئاسة حكومة باكستان، الدولة التي تمتلك السلاح النووي والبالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

قبل دقائق من التصويت بسحب الثقة من خان، أعلن رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر استقالته، وقال إنه قرر الاستقالة بعد الاطلاع على برقية دبلوماسية تضمنت دليلا على مؤامرة خارجية من أجل الإطاحة بالحكومة.

وتعني استقالة قيصر أنه لا يحبذ التصويت الذي يتم إجراؤه وترك المنصب لتجنب مقاضاته بتهمة ازدراء المحكمة العليا.

وأضاف قيصر: “لقد قررت، واضعا نصب عينيّ الخطاب الذي سأشاركه مع المحكمة العليا، بأنني لا أستطيع البقاء بعد الآن في منصب رئيس (المجلس)”.

وكان خان قد حاول بشتى السبل البقاء في المنصب بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة.