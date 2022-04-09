أوكرانيا تطلب ردا عالميا قويا على قصف صاروخي لمحطة قطارات وعائلات روسية تودع قتلاها

دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة، بعد أن حمّلت روسيا مسؤولية هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصا في محطة للسكك الحديدية.

وكانت المحطة مكتظة بالنساء والأطفال والمسنّين الفارين من خطر هجوم روسي محتمل في شرق البلاد، وقدر رئيس بلدية المدينة عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4 آلاف شخص.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على كراماتورسك في إقليم دونيتسك بشرق البلاد بأنه هجوم متعمّد على المدنيين.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وبريطانيا الحادث الذي وقع في يوم زيارة رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، العاصمة كييف لإظهار التضامن وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر نُشر في ساعة متأخّرة من مساء الجمعة “نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك”.

وأضاف “أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا”، داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن المحطة استُهدفت بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز (توشكا يو) يحتوي على ذخائر عنقودية تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مساحة أوسع.

وتسبب الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من 6 أسابيع في فرار أكثر من 4 ملايين إلى الخارج، وقتل وجرح الآلاف، فضلا عن تشريد ربع السكان وتحويل مدن إلى أنقاض. وقد استغرق حتى الآن فترة أطول مما توقعته روسيا.

وقال البيت الأبيض إنه سيدعم مساعي التحقيق في هجوم كراماتورسك واتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو بارتكاب “فظاعة مروّعة”.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم بأنه يظهر “مدى العمق الذي غاص فيه جيش بوتين المتفاخر”، كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها “جريمة ضد الإنسانية”.

وكان حطام الصاروخ يحمل عبارة “من أجل أطفالنا”، وهي عبارة غالبا ما يستخدمها الانفصاليون الموالون لروسيا في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا منذ حرب دونباس الأولى التي بدأت عام 2014.

من المسؤول عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة كراماتورسك في #أوكرانيا؟ pic.twitter.com/FhEtlji3rs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2022

عقوبات جديدة

وأقر الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات، وتجميد الأصول التابعة لبنات بوتين، وأصول المزيد من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين لدى الاتحاد الأوربي.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي إنه من المحتمل مناقشة فرض حظر نفطي يوم الاثنين لكنه وصف العقوبات النفطية بأنها “مشكلة كبيرة” نظرًا لأن القارة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

ووسعت الولايات المتحدة يوم الجمعة القيود المفروضة على صادراتها لروسيا وروسيا البيضاء، وقيدت الحصول على واردات منتجات مثل الأسمدة وصمامات الأنابيب في محاولة لتكثيف الضغط على موسكو ومينسك.

خبيرة في القانون الجنائي الدولي: وجود المقابر الجماعية في بوتشا يشكل جريمة حرب #أوكرانيا pic.twitter.com/jFOUxV4ZFP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2022

خسائر فادحة

على الجانب الروسي دفنت أسر روسية أبناءها الذين قتلوا في أوكرانيا. وأطلق الجنود زخات من رصاص البنادق الآلية وعزفت فرق عسكرية النشيد الوطني أمس الجمعة، بعد يوم واحد من اعتراف الكرملين لأول مرة بأن روسيا فقدت أعدادا كبيرة من الجنود في الحرب.

وكانت روسيا قد أرسلت قوات تقدر بعشرات الآلاف إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط فيما وصفته بأنه “عملية خاصة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أول أمس الخميس إن الخسائر “مأساة كبيرة لنا”.

وقال بيسكوف لقناة سكاي نيوز “لدينا خسائر فادحة في صفوف القوات، إنها مأساة كبيرة لنا”، في حين اعترف رئيس الوزراء الروسي بأن اقتصاد البلاد يواجه أصعب موقف منذ 3 عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وفي بلدة قريبة من جبال القوقاز، شوهد أكثر من 20 قبرا جديدا لجنود روس قتلوا في أوكرانيا. وقال الزعيم المحلي ألكسندر كوسي إن دياديوشكو من بلدة أرخونسكايا القريبة أثناء جنازة أحد الجنود وسط دموع أهله “كانت له عائلة كبيرة، وكان الوحيد الذي يعولهم ويرعاهم. لا أعرف ماذا ستفعل الفتيات (أخواته) بدونه الآن”.

وأضاف “لم يكن متزوجا. كان صغيرا. إنه لأمر مخز أن يموت الشبان قبل الأوان”.