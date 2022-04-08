سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمن الإسرائيلي يعلن مقتل مُنفذ عملية تل أبيب ووالده ينعاه بكلمات مؤثرة (فيديو)

8/4/2022-|آخر تحديث: 8/4/202201:08 PM (مكة المكرمة)

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة أنها قتلت منفذ الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس في وسط مدينة تل أبيب بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الأمن قتلت مُنفذ عملية تل أبيب التي قُتل فيها شخصان وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس.

ونقلت عن مسؤولي الأمن الإسرائيليين، أن منفذ العملية، فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وأنه قُتل بالقرب من مسجد في حي يافا.

وذكرت قناة (كان) الرسمية، أن الشاب الفلسطيني من سكان الضفة الغربية، ويُدعى رعد فتحي حازم (28 عاما) من مخيم جنين، وليس لديه سوابق أمنية كما أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، مقتل إسرائيليَين، وإصابة آخرين بعضهم إصابته خطيرة، بإطلاق نار نفذه فلسطيني، في شارع ديزنكوف الحيوي، وسط مدينة تل أبيب.

 

كلمات مؤثرة

ومن أمام منزله في مخيم جنين، نعى والد الشهيد رعد، ابنه بكلمات مؤثرة وتمنى أن يتقبل الله شهادته.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتل 13 إسرائيليا وأصيب 21 آخرون بعمليات داخل إسرائيل نفذها فلسطينيون.

ففي 22 مارس/ آذار الماضي أسفرت عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني في بئر السبع عن مقتل 4 إسرائيليين، واستشهد منفذ العملية عقب إطلاق النار عليه وسط المدينة.

وفي 27 من الشهر ذاته جرى إطلاق نار في مدينة الخضيرة جنوب حيفا، قُتل خلاله جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون، واستشهد منفذا العملية.

ويوم 30 مارس، وقع إطلاق نار في مدينة بني براك شرقي تل أبيب، قَتل خلاله شاب فلسطيني 5 إسرائيليين واستشهد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

حالة تأهب قصوى

وفي أعقاب عملية تل أبيب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية استمرار حالة التأهب القصوى في جميع الأنحاء لاسيما في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة حيث تقام اليوم صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، تم نشر الالاف من عناصر الشرطة في محيط البلدة القديمة منذ ساعات الصباح وتم إغلاق بعض الطرق في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.

اعتداءات المستوطنين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية تجاه شبان في غرب مدينة طولكرم، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى أحد مستشفيات المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت فجر اليوم شابين من قرية أبوفلاح بالرصاص واعتقلتهما بالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وذكرت (وفا) أن مجموعة من المستوطنين هاجموا فجر اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وألحقوا أضرارا بها.

وقال حاتم ذياب من بلدة كفرراعي جنوب غرب جنين، إن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا مركبة كان يقودها ابنه قرب بلدة سلواد وأمطروها بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمركبة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات