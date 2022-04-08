الأمن الإسرائيلي يعلن مقتل مُنفذ عملية تل أبيب ووالده ينعاه بكلمات مؤثرة (فيديو)

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة أنها قتلت منفذ الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس في وسط مدينة تل أبيب بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الأمن قتلت مُنفذ عملية تل أبيب التي قُتل فيها شخصان وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس.

ونقلت عن مسؤولي الأمن الإسرائيليين، أن منفذ العملية، فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وأنه قُتل بالقرب من مسجد في حي يافا.

استشهد بعد أداءه الفجر في مسجد يافا القديمة الذي تحصن به بعدما أدى عمليته البطولية، صائماً مُقبلاً مشتبكاً مع وحدات اليمام

الشهيد #رعد_حازم.. يا الله على هذه النهاية في هذا الفجر المبارك، في هذه الجمعة المباركة، في هذا الشهر المبارك.. رحم الله أسد جنين ومرعب المحتلين الرعد الحازم pic.twitter.com/o88zk0tr1Z — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) April 8, 2022

وذكرت قناة (كان) الرسمية، أن الشاب الفلسطيني من سكان الضفة الغربية، ويُدعى رعد فتحي حازم (28 عاما) من مخيم جنين، وليس لديه سوابق أمنية كما أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، مقتل إسرائيليَين، وإصابة آخرين بعضهم إصابته خطيرة، بإطلاق نار نفذه فلسطيني، في شارع ديزنكوف الحيوي، وسط مدينة تل أبيب.





كلمات مؤثرة

ومن أمام منزله في مخيم جنين، نعى والد الشهيد رعد، ابنه بكلمات مؤثرة وتمنى أن يتقبل الله شهادته.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتل 13 إسرائيليا وأصيب 21 آخرون بعمليات داخل إسرائيل نفذها فلسطينيون.

منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" الليلة والتي قتل فيها "إسرائيليان"، استشهد إثر اشتباك بعد خروجه من صلاة الفجر بأحد مساجد يافا المحتلة"

وهو الشهيد #رعد_حازم من #جنين pic.twitter.com/m5Q330GMhh — الرادع الغزاوي 🇵🇸 (@rd_gaza) April 8, 2022

ففي 22 مارس/ آذار الماضي أسفرت عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني في بئر السبع عن مقتل 4 إسرائيليين، واستشهد منفذ العملية عقب إطلاق النار عليه وسط المدينة.

وفي 27 من الشهر ذاته جرى إطلاق نار في مدينة الخضيرة جنوب حيفا، قُتل خلاله جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون، واستشهد منفذا العملية.

ويوم 30 مارس، وقع إطلاق نار في مدينة بني براك شرقي تل أبيب، قَتل خلاله شاب فلسطيني 5 إسرائيليين واستشهد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

حالة تأهب قصوى

وفي أعقاب عملية تل أبيب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية استمرار حالة التأهب القصوى في جميع الأنحاء لاسيما في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة حيث تقام اليوم صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، تم نشر الالاف من عناصر الشرطة في محيط البلدة القديمة منذ ساعات الصباح وتم إغلاق بعض الطرق في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.

📹 متابعة صفا| عمليات تفتيش جنونية في تل ابيب بحثًا عن منفذ العملية pic.twitter.com/V9TMFdBbH5 — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2022

اعتداءات المستوطنين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية تجاه شبان في غرب مدينة طولكرم، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى أحد مستشفيات المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

منفذ العملية البطولية شارع ديزنكوف في #تل_أبيب هو #رعد_حازم قد تجوّل لمدة 9 ساعات ومسافة 3 أميال ونصف، قبل أن يشتبك مع وحدة "تكيلا" التابعة لجهاز "الشاباك" في يافا ويُستشهد pic.twitter.com/zLCq6OySmS — zajelpress (@zajelpress1) April 8, 2022

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت فجر اليوم شابين من قرية أبوفلاح بالرصاص واعتقلتهما بالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وذكرت (وفا) أن مجموعة من المستوطنين هاجموا فجر اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وألحقوا أضرارا بها.

وقال حاتم ذياب من بلدة كفرراعي جنوب غرب جنين، إن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا مركبة كان يقودها ابنه قرب بلدة سلواد وأمطروها بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمركبة.

حشود من الجماهير الفلسطينية تردد الهتافات أمام منزل منفذ عملية "ديزنغوف" الشهيد رعد حازم في #جنين pic.twitter.com/78xO5N0860 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 8, 2022

ما كتبه خال الشهيد رعد فتحي حازم منفذ #عملية_تل_ابيب . pic.twitter.com/Ok3oW8d5vR — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) April 8, 2022

لحظة اطلاق النار في احد المطاعم وسط مدينة #تل_أبيب كما وردت من كاميرات المراقبة pic.twitter.com/wa4OOcu37u — مكان الأخبار (@News_Makan) April 7, 2022

نقلا عن قناة ال13 العبرية : *منفذ #عملية_تل_ابيب خرج من صلاة الفجر لتنفيذ عملية جديدة إلا أنه تفاجأ بوجود قوات خاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي تقترب من المسجد , اشتبك معهم واستشهد🇵🇸.*#شهيد_الفجر#رعد_حازم pic.twitter.com/i6Y2PYVCot — طمطم 🇩🇿🇵🇸💚 (@Tamtam_2021) April 8, 2022

رعد حازم، من جنين.

بعد الإفطار، أطلق النار من السلاح الشريف موقعا قتيلين وجرحى، ٩ ساعات حظر تجول، بعد السحور اشتباك من المسجد. السلام عليه يؤدي الصيام والصلاة والجهاد، السلام عليه وعلى جنين وما أنجبت، تعيد لنا الضفة، تعيد لنا الداخل، تعيد لنا فلسطين. تقبّل الله، تقبّل الله. https://t.co/wnxX1UBrWx pic.twitter.com/uJhPL5Q2wJ — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) April 8, 2022

هذا #رعد_حازم (29 عاما) من مخيم #جنين، هذا الذي استنفر كيان الاحتلال طوال الليلة الماضية بحثا عنه بالمروحيات والوحدات الخاصة وآلاف الجنود، بعد أن نفذ عملية نوعية جدا في قلب "#تل_أبيب". استشهد رعد بعد أن صـلى الفجر في أحد مساجد يافا واشتبك مع عناصر الشاباك قبل استشهاده.#فلسطين pic.twitter.com/cDNl7uQWlE — رضوان الأخرس (@rdooan) April 8, 2022

استشهاد منفذ #عملية_تل_أبيب بعد خروجه من المسجد في يافا حيث حاصرته قوة خاصة للاحتلال رفض الاستسلام وأطلق النار تجاه القوة الخاصة قبل أن يطلق النار عليه.#رعد_حازم 29 عام من مخيم جنين أفطر على معركة بطولية

وكان قائمًا ليلة الجمعة في رمضان بأفضل الأعمال إلى الله

واستشهد صائما pic.twitter.com/D4dGD9IC4g — محمد نشوان (@MohamdNashwan) April 8, 2022