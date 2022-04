غوغل تتحرك بعد اكتشاف برمجيات تجسس زُرعت في تطبيقات صلاة المسلمين

حظرت غوغل عشرات التطبيقات في متجرها بعدما اكتشفت أنها تتضمن برمجيات تجمع البيانات خلسة من مستخدمي برامج محددة مثل برامج صلاة المسلمين بشكل خاص وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة إن الشركة التي كتبت هذا الكود -وهي شركة ميجرمنت سيستمز ومقرها بنما- ترتبط بمقاول دفاع في ولاية فرجينيا يقوم بأعمال الاستخبارات الإلكترونية والدفاع عن الشبكات واعتراض المعلومات لصالح وكالات الأمن القومي الأمريكية.

وعُثر على هذا الكود داخل العديد من تطبيقات صلاة المسلمين التي تم تنزيلها أكثر من 10 ملايين مرة، وعدد من التطبيقات الشائعة الأخرى، وفقًا لاثنين من الباحثين اكتشفا سلوك الكود أثناء عمل التدقيق وأوصلا تلك النتائج إلى غوغل، ومنظمي الخصوصية الفدراليين وصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقًا لسيرج إيغلمان، الباحث في المعهد الدولي لعلوم الحاسوب وجامعة كاليفورنيا، وجويل ريردون من جامعة كالغاري فإن شركة ميجرمنت سيستمز دفعت للمطورين في جميع أنحاء العالم لدمج الكود الخاص بها -والمعروف باسم مجموعة تطوير البرامج (Software Development Kit) أو SDK- في تطبيقاتهم، مما سمح للشركة البنمية بجمع البيانات خلسة من مستخدميها.

Google has banned dozens of apps from its Google Play store for using hidden software that surreptitiously harvests data https://t.co/gFkupTic5q

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 6, 2022