موسكو تعترف”بخسائر فادحة” وكييف تسعى لإجلاء مدنيين وزيلينسكي يتحدث عن “الأسوأ”

قدمت روسيا، الخميس أخطر تقييم حتى الآن لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، ووصفت الخسائر في صفوف القوات والأضرار الاقتصادية بأنه “مأساة” بينما تسعى أوكرانيا لإجلاء سكان من شرق البلاد قبل هجوم كبير متوقع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الدمار في منطقة بوروديانكا بالقرب من كييف أسوأ بالمقارنة مع ما حدث في (بوتشا) حيث أثارت صور جثث في الشوارع استياءً دوليًا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو مساء أمس الخميس إن الوضع في بوروديانكا “أفظع بكثير” مما هو عليه في بوتشا، وأضاف “هناك عدد أكبر من الضحايا”.

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك الخميس أن فرق الإنقاذ الأوكرانية انتشلت 26 جثة من أنقاض مبنيين سكنيين في بوروديانكا في شمال غرب كييف.

وأجبرت الحرب المستمرة منذ 6 أسابيع أكثر من 4 ملايين أوكراني على الفرار إلى الخارج، إلى جانب مقتل وإصابة الآلاف وحولت مدنًا إلى أنقاض وتسببت في فرض الغرب قيودا تستهدف الاقتصاد الروسي والنخب في البلاد، وأدت إلى فرض ما يشبه العزلة التامة عالميًا على روسيا.

وأقرّت روسيا في السابق بأن هجومها لم يتقدم بالسرعة التي كانت تريدها لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عبر الخميس عن أسفه لارتفاع عدد القتلى.

وقال بيسكوف لقناة سكاي نيوز “لدينا خسائر فادحة في صفوف القوات، إنها مأساة كبيرة لنا” في حين اعترف رئيس الوزراء الروسي بأن اقتصاد البلاد يواجه أصعب موقف منذ 3 عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وميدانيًا، باتت القوات الأوكرانية تسيطر على كامل منطقة سومي الواقعة شمال شرق البلاد والمحاذية لروسيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة اليوم الجمعة.

وقالت السلطات في أوكرانيا إن روسيا وبعد الانسحاب من ضواحي كييف، تعيد تنظيم قواتها في محاولة للسيطرة الكاملة على المناطق الشرقية من دونيتسك ولوغانسك التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون المدعومون من روسيا منذ 2014.

كما تعد مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد أيضًا هدفًا لروسيا، وقال رئيس بلدية ماريوبول إن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا محاصرين في المدينة.

Find out more about the UK government's response: https://t.co/lrfW1pqwQe

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 April 2022

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الجمعة إن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل من شمال أوكرانيا إلى روسيا البيضاء وروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع على تويتر أنه سيتم نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرق أوكرانيا للقتال في دونباس، وأوضحت أن أي إعادة انتشار كبير من الشمال تستغرق أسبوعًا على الأقل.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية قالت إنها لتدمير آلية عسكرية أوكرانية في منطقة نوفوسيلوفكا – دونيتسك أمس.

كما نشرت قوات (آزوف) التابعة للجيش الأوكراني صورا قالت إنها استهداف لدبابات روسية.

يأتي ذلك بينما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت “أعلى المستويات على الإطلاق” بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12.6% بين فبراير/ شباط ومارس/آذار “في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد للمؤشر منذ بدء العمل به في 1990” حسبما ذكرت المنظمة.

🔴FAO information note assesses the risks to food supply chains & food security emanating from the conflict in Ukraine.

The analysis provides policy recommendations to reduce impact on global markets & on the most vulnerable populations.

➡️https://t.co/IG43G7KMRT pic.twitter.com/85XvDlVBLL

— FAO (@FAO) April 7, 2022