راهب هندوسي يتوعّد بخطف المسلمات واغتصابهن.. وإلهان عمر تهاجم حكومة مودي وتطالب بايدن بالتدخل (فيديو)

أثار راهب هندوسي جدلًا واسعًا على منصات التواصل في الهند، عقب تداول ناشطيِن مقطعًا مصوّرًا له وهو يتحدث عبر مكبرات الصوت بأحد شوارع ولاية أوتار براديش (شمال الهند) مهددًا باختطاف المسلمات واغتصابهن.

وكان الراهب الهندوسي يتحدث إلى حشد من أنصاره، في 2 أبريل/نيسان الجاري، أمام مسجد (شيشي والي) في مدينة خيرآباد بالولاية، التي شهدت مؤخرًا ارتفاع خطاب الكراهية بشكل حاد ضد المسلمين، وفق الصحفي الهندي محمد زبير.

TRIGGER WARNING!

A Mahant in front of a Masjid in the presence of Police personals warns that He would K!dnap Muslim Women and ₹@pe them in Open. According to the locals near Sheshe wali Masjid, Khairabad, Sitapur. This happened on 2nd Apr 2022, 2 PM. @sitapurpolice @Uppolice pic.twitter.com/wkBNLnqUW0 — Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 7, 2022

وخلال مسيرة لمجموعة من الناشطين الهندوس اليمينيين في المدينة، كان الواعظ الهندوسي جالسًا في سيارة ويتحدث عبر مكبرات الصوت.

Here is the same video taken from a different angle.. How many Police Personals can you see in this video while the Mahant is giving Rape threats to Muslim Women?#ArrestBajrangMuni pic.twitter.com/VxWD2V4xXe https://t.co/tWJagVHC9j — Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 8, 2022

وفي واشنطن، هاجمت إلهان عمر -نائبة الكونغرس الأمريكية- ممارسات حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المعادية للمسلمين، موجّهة اللوم لحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ما أسمته بـ”التغاضي” عن اضطهاد مودي وحزبه للمسلمين.

وقارنت إلهان في خطابها موقف حكومة بايدن من أفعال مودي بموقف الحكومة الأمريكية مع أزمة الروهينغا التي نددت بها منذ البداية، بينما تقف الآن مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرّض له مسلمو الهند.

وتساءلت إلهان عمر في خطابها “لماذا تتردد إدارة بايدن في انتقاد حكومة مودي بشأن حقوق الإنسان؟ ما الذي يحتاجه مودي لفعله تجاه السكان المسلمين في الهند قبل أن نتوقف عن اعتبارهم شركاء في السلام؟ هذه أسئلة تحتاج الإدارة الأمريكية إلى الإجابة عنها”.

Why has the Biden Administration been so reluctant to criticize Modi’s government on human rights? What does Modi need to do to India’s Muslim population before we will stop considering them a partner in peace? These are the questions the Administration needs to answer. pic.twitter.com/kwO2rSh1BL — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 6, 2022

ورحّب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير- CAIR) بتصريحات إلهان عمر في تغريدة عبر تويتر قائلًا إنه يجب “محاسبة “قادة حزب الشعب الهندي اليميني المتطرف والحاكم في الهند على تشجيعهم على “الإسلاموفوبيا العنيفة”.

Thank you, Rep. @Ilhan Omar, for pressing the @StateDept to speak out against the escalating violence and human rights abuses targeting Muslims in #India. India's far-right #BJP leaders promote violent #Islamophobia, and they must be held accountable. https://t.co/w0YOu9GY4a — CAIR National (@CAIRNational) April 7, 2022

في حين، انتقد السياسي والرمز الهندي تاثيغاتا روي تصريحات إلهان عمر، ووصفها بـ”المزيفة” لأنها -على حد قوله- تحاول رسم صورة كاذبة لمسلمي الهند على أنهم أقلية مضطهدة، وفق قوله.

Just what I tweeted yesterday. US Congresswomen Ilhan Omar again tried to falsely present Muslims in India as a persecuted minority in India,questions Assistant Secretary of State Wendy Sherman. @USAndKolkata https://t.co/Roy6BX9JEv — Tathagata Roy (@tathagata2) April 8, 2022

وشهدت مدن وولايات هندية عدة في الأشهر القليلة الماضية حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد المسلمين، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014 في زيادة سطوتها، تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند.