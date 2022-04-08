تركيا: خطوات مقبلة بخصوص التطبيع مع مصر قريبا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع مصر.

وأضاف تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن مدة عمل القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة انتهت “والآن نريد أن نعين قائما جديدا”.

وسبق أن سحب البلدان السفراء بشكل متبادل وتم خفض التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى القائم بالأعمال.

وقال وزير الخارجية التركي إنه “عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار”.

وقبل عام تقريبا، أعلن وزير الخارجية التركي أن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

وشهد عام 2021 جولتين من المباحثات بين مصر وتركيا خلال شهري سبتمبر/أيلول ومايو/أيار برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين.

وأقيمت الجولة الأولى في العاصمة المصرية القاهرة في حين استضافت العاصمة التركية أنقرة الجولة الثانية.

وعارضت أنقرة الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.