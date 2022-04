بعد ضغوط.. شركة أمريكية تتراجع عن دعوة ناشطة من أصول فلسطينية للتحدث بفعالية عن التراث

تراجعت شركة (جايكو) الأمريكية للتأمين عن استضافة الناشطة ليندا صرصور، وهي من أصول فلسطينية، في فعالية تقيمها بمناسبة شهر التراث الشرق أوسطي والأفريقي، وذلك بعد حملة شرسة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

وأبلغت الشركة موظفيها عبر رسالة بريدية استضافة الناشطة ليندا صرصور للتحدث عن “التنوع والشمول في المجتمع”، ضمن فعاليات “شهر التراث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في 5 أبريل/نيسان الجاري.

وما أن انتشر الإعلان حتى بدأت مجموعات ونشطاء إسرائيليين في الولايات المتحدة حملة ضغط على الشركة لعدم استضافة ليندا صرصور، التي وصفوها بـ “المعادية للسامية” بسبب مواقفها المؤيدة لقضية الشعب الفلسطيني.

ودعت حسابات مؤيدة لإسرائيل جميع الزبائن اليهود للشركة والمؤيدين لإسرائيل إلى التوقف عن التعامل معها والبحث عن شركات أخرى.

We are horrified a respectable company like @GEICO would choose to feature antisemitic bigot @lsarsour to represent the MENA region.

Sarsour had to step down from the Women's March due to her open Jew hatred!

What was Carl Tims thinking here?! pic.twitter.com/rNP7LremqH

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) April 6, 2022