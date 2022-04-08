“بسلاح أبيض”.. تفاصيل مقتل كاهن مسيحي بالإسكندرية وإصابة إمام مسجد في دلتا مصر

شهدت مصر حادثين منفصلين بدوافع مختلفة، مساء أمس الخميس، الأول طُعِن فيه كاهن بسلاح أبيض في مدينة الإسكندرية، والثاني اعتداء على إمام وخطيب مسجد في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية في دلتا النيل.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية في مصر من إلقاء القبض على المسنّ المتهم بطعن كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس، القمص “أرسانيوس وديد” في أحد شوارع مدينة الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن “المسن البالغ من العمر 60 عامًا قام بطعن رجل دين مسيحي باستخدام سكين كان بحوزته”.

وتابعت “تم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفي حال إسعافه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وكان النائب العام المصري قد أمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة محرم بك.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية بيانًا، روت خلالة تفاصيل الحادث واللحظات الأخيرة من حياة كاهن الإسكندرية.

وقالت الكنيسة إن “القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز محرم بك بالإسكندرية، تعرض مساء اليوم، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته من قبل شخص مجهول”.

وأضافت أنه نقل إثر الحادث إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل إلا أن روحه فاضت عقب وصوله المستشفى. وأشار البيان إلى تمكن قوات الأمن المصرية من القبض على الجاني وبدء التحقيق معه لمعرفة دوافعه.

شيخ الأزهر يعلّق

من جانبه، تقدّم شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب بالعزاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ولعموم الإخوة المسيحيين في مقتل القمص أرسانيوس وديد.

وقال في بيان نُشر على فيسبوك إن قتل النفس “كبيرة من الكبائر التي تستوجب غضب الله وعذابه فى الآخرة”.

وأكد أن “قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا” مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث “طريق معبد لإشعال الحروب الدينية بين أبناء الوطن الواحد”.

الاعتداء على إمام مسجد

بالتزامن مع حادث الإسكندرية، شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية في دلتا مصر حادث اعتداد “غير طائفي” على إمام مسجد بسلاح أبيض عمدًا عقب الانتهاء من أداء صلاة العشاء والتراويح.

وتسبب الحادث في إصابة إمام المسجد ويدعى (سامح. هـ) بجرح قطعي في اليد وإصابات متفرقة في أنحاء جسده، مما استدعى نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج وفتح أجهزة الأمن تحقيقا في الحادث بحثًا عن المعتدي الهارب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحريات أثبت أن سبب الواقعة شهادة الإمام المعتدى عليه في قضية داخل المحكمة، وهو ما أغضب المتهم وجعله يحاول قتل الإمام الشاهد عليه.

وأثارت القضيتان تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، في ظل القلق المجتمعي من نشوب فتن طائفية.

اللي شاف ان الحل انه يتم نشر خبر الاعتداء علي شيخ في كفر الزيات والترويج انه حادث طائفي شخص حمار خناقة في قعدة عرفية ادت اللي جرح في اليد الشيخ

ابونا بقي اتقتل بكل خسة ونداله وربنا اكيد هيجيب حقة ربنا موجود — فادي الحكمدار 🇪🇬 (@egyptkmt18) April 8, 2022