جثث متناثرة وسط الأمتعة.. ضحايا بالعشرات في قصف استهدف محطة قطارات شرقي أوكرانيا (فيديو)

قالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب ما يربو على 100 بهجوم صاروخي روسي على محطة للقطارات في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة أن صاروخين روسيين أصابا محطة في مدينة كراماتورسك تُستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تقصفها القوات الروسية، عندما كان مدنيون يحاولون المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد.

وقالت في بيان “ضرب صاروخان محطة كراماتورسك للسكك الحديدية”، وأضافت في وقت لاحق “قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 بهجوم صاروخي على محطة كراماتورسك”.

The first photos and videos from the site of the Russian missile strike at the #Kramatorsk Railway Station The Russians struck at civilians from Iskander launcher. There are dozens of killed and wounded, said the head of the Donetsk Regional Administration Pavlo Kyrylenko⤵ pic.twitter.com/o87aKvxzGP — Now in Ukraine (@Now_in_Ukraine) April 8, 2022

جثث متناثرة بجوار الحقائب والأمتعة

وحصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أوكرانية قالت إنها لآثار قصف روسي استهدف محطة قطارات في كراماتورسك بشرق أوكرانيا وأدى إلأى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال أفلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت سقوط الصواريخ، ونشر صورة على الإنترنت لجثث متناثرة على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة، وحولها رجال شرطة مسلحون يرتدون سترات واقية.

وأظهرت صورة أخرى خدمات الإنقاذ وهي تطفئ حريقًا -فيما يبدو- وسط تصاعد سحابة من الدخان في الهواء.

⚡️Russian Defence Ministry denies statements made by Kiev regime about an alleged missile attack on the railway station in Kramatorsk, Donetsk Region ➡ https://t.co/JgX0fpS1M9 pic.twitter.com/L5f8zO6Ai1 — Минобороны России (@mod_russia) April 8, 2022

“شر لا حدود له”

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بأنها “شر لا حدود له” وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي على محطة القطارات.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “إنهم يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين، هذا شر لا حدود له”. وجاءت تصريحاته بعد هجوم على محطة قطارات استخدمها عدد كبير من المدنيين في الأيام القليلة الماضية للفرار من تقدم متوقع للقوات الروسية.

ونفت روسيا أن تكون شنت هجومًا على محطة القطارات في كراماتورسك، وقالت وزارة الدفاع اليوم الجمعة إنها لم تشن الهجوم الذي قُتل فيه بحسب عامل إغاثة محلي أكثر من 35 شخصًا.

“I am horrified by reports of bombing or missile strike today on #Kramatorsk station. We were there yesterday, and we saw hundreds of people crowding the station, trying to leave” – Christopher Stokes, @MSF Emergency Coordinator pic.twitter.com/BO1Rkd6jTK — MSF Ukraine (@MSF_Ukraine) April 8, 2022

وأعلنت الوزارة في بيان أن “جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي لكييف بشأن الهجوم الصاروخي الذي تُتَّهم روسيا بتنفيذه في 8 أبريل/ نيسان على محطة القطارات في كراماتورسك، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق”.

وكان رئيس السكك الحديدية الأوكرانية قد أعلن أن 3 قطارات تقل من تم إجلاؤهم إلى المنطقة أمس الخميس توقفت بعد غارة جوية على خط السكك الحديدية.

وكانت كراماتورسك قد تعرضت لضربات روسية في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنها بقيت بشكل عام بمنأى عن الدمار الذي لحق بمدن أخرى بشرق أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.

وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان المناطق الشرقية في وقت سابق، مغادرتها فورًا والتوجه غربًا تحسّبًا لهجوم روسي.