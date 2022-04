جثث متناثرة وسط الأمتعة.. ضحايا بالعشرات في قصف استهدف محطة قطارات شرقي أوكرانيا (فيديو)

قالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب ما يربو على 100 بهجوم صاروخي روسي على محطة للقطارات في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة أن صاروخين روسيين أصابا محطة في مدينة كراماتورسك تُستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تقصفها القوات الروسية، عندما كان مدنيون يحاولون المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد.

وقالت في بيان “ضرب صاروخان محطة كراماتورسك للسكك الحديدية”، وأضافت في وقت لاحق “قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 بهجوم صاروخي على محطة كراماتورسك”.

The first photos and videos from the site of the Russian missile strike at the #Kramatorsk Railway Station

The Russians struck at civilians from Iskander launcher. There are dozens of killed and wounded, said the head of the Donetsk Regional Administration Pavlo Kyrylenko⤵ pic.twitter.com/o87aKvxzGP

— Now in Ukraine (@Now_in_Ukraine) April 8, 2022