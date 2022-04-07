وزير خارجية أوكرانيا السابق للجزيرة مباشر: بعض دول الاتحاد الأوربي تدعم بوتين (فيديو)

وصف وزير الخارجية الأوكراني السابق قسطنطين غريشنكو الوضع في بلاده بأنه “مأساة كارثية تتجلى في رغبة روسيا في محو أوكرانيا”.

وقال غريشنكو خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إن بعض الدول ساندت أوكرانيا، ولا سيما في التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، كما أن بعض الدول توفر مساعدات إنسانية وأخرى عسكرية.

ومضى قسطنطين إلى أن ما تحتاج إليه بلاده هو سلاح فعّال بقدر السلاح الروسي، فضلًا عن المساعدات الاقتصادية ولا سيما الوقود، لأن القوات الروسية دمّرت مخازن الوقود التي كانت تستخدم لأغراض زراعية.

وقال للمسائية إن روسيا تدمر البنى التحتية وتقاتل الشعب الأوكراني، موضحًا أن بلاده تحتاج إلى دعم إضافي وأن تطبيق القرارات النظرية على أرض الواقع يحتاج وقتًا، خصوصًا أن بعض الدول في الاتحاد الأوربي تدعم بوتين، مثل هنغاريا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.