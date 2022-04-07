نائب وزير خارجية روسيا السابق يتحدث عن أسبوعين حاسمين للحرب في أوكرانيا (فيديو)

قال نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندريه فيديروف إنه لا يمكن الحكم على الحرب الروسية في أوكرانيا بالنجاح أو الفشل بسبب بطئها، ونظرًا للعراقيل التي تواجهها حتى في إقليم دونباس.

وقال لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، إن الوضع في دونيتسك ولوهانسك متوتر، مستطردًا أن “روسيا لم تسيطر بعد على إقليم دونباس”.

وكشف نائب وزير الخارجية السابق بأن روسيا ينتابها قلق إزاء تمديد الحرب، لأنها تنعكس سلبًا عليها، معترفًا بأن أوكرانيا تفوز بالدعم الشعبي ويحتشد حولها الكثيرون.

وأشار ضيف المسائية إلى أن العملية العسكرية ما زالت في المرحلة الأولى، وأن بلاده “لم تعلن الحرب على أوكرانيا”، معتبرًا أن اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب لا تنطبق على العملية.

ورأى المسؤول الروسي السابق أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في مجرى الأمور. وتابع “لكن من وجهة نظر عسكرية، فإن روسيا قد وضعت حلا للمشكلة التي يواجهها الجيش”.

وقال فيديروف إن القيادة الروسية اعتقدت أن أوكرانيا مناوئة لها وأنها ستنضم لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما يهددها، لكن ما حدث لا يمكن النظر إليه خارج العلاقة السيئة بين روسيا والدول الغربية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” غربية على موسكو.