مارين لوبان تتوعد بحظر الحجاب وفرض غرامة مالية على ارتدائه (فيديو)

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعلنت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أنها ستقوم بحظر الحجاب في الأماكن العامة وستعاقب النساء اللائي يرتدينه بـ”غرامة”، في حال فوزها في الانتخابات.

وأضافت لوبان خلال استضافتها في قناة (أر تي أل فرانس) أنها “لا تفكر في اعتقال السيدات اللواتي يلبسن الحجاب، ولكنها ستطبّق غرامة مالية على ارتدائه”.

وتابعت “سنفرض غرامة بالطريقة نفسها التي يُمنع فيها عدم ارتداء حزام الأمان أثناء ركوب السيارة.. إنه أمر قابل للتطبيق بمنتهى السهولة”.

📹 Les Français sont 85% à souhaiter qu'il n'y ait plus de voile dans la rue, car ils ont bien pris conscience que le voile est utilisé par les islamistes comme un uniforme et comme une démonstration de l'avancée de l'islamisme. @RTLFrance #DimancheJeVoteMarine pic.twitter.com/gOfokgeD8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 7, 2022

وقالت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف على حسابها الخاص في تويتر إن 85% من الشعب الفرنسي لا يريد انتشار مظاهر الحجاب في فرنسا. وأكدت أنه إجراء يطالب به الفرنسيون، لأنه “في السنوات العشرين الماضية استخدم الإسلاميون هذا الحجاب زيًّا رسميًّا وإظهارًا لتقدّم الإسلام السياسي في فرنسا”.

وقبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام، يضاعف المرشحون الـ12 مقابلاتهم على وسائل الإعلام والاجتماعات، لإقناع المترددين الذين ما زال عددهم كثيرًا حسب استطلاعات الرأي.

ويوجد في فرنسا ما بين 5 و6 ملايين مسلم، مما يجعل الإسلام هو الديانة الثانية في البلاد، والجالية المسلمة الفرنسية هي الأولى في أوربا.