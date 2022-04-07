سياسة

مارين لوبان تتوعد بحظر الحجاب وفرض غرامة مالية على ارتدائه (فيديو)

مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا (مواقع التواصل الاجتماعي)
7/4/2022-|آخر تحديث: 7/4/202210:46 PM (مكة المكرمة)

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعلنت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أنها ستقوم بحظر الحجاب في الأماكن العامة وستعاقب النساء اللائي يرتدينه بـ”غرامة”، في حال فوزها في الانتخابات. 

وأضافت لوبان خلال استضافتها في قناة (أر تي أل فرانس) أنها “لا تفكر في اعتقال السيدات اللواتي يلبسن الحجاب، ولكنها ستطبّق غرامة مالية على ارتدائه”.

وتابعت “سنفرض غرامة بالطريقة نفسها التي يُمنع فيها عدم ارتداء حزام الأمان أثناء ركوب السيارة.. إنه أمر قابل للتطبيق بمنتهى السهولة”.

وقالت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف على حسابها الخاص في تويتر إن 85% من الشعب الفرنسي لا يريد انتشار مظاهر الحجاب في فرنسا. وأكدت أنه إجراء يطالب به الفرنسيون، لأنه “في السنوات العشرين الماضية استخدم الإسلاميون هذا الحجاب زيًّا رسميًّا وإظهارًا لتقدّم الإسلام السياسي في فرنسا”.

وقبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام، يضاعف المرشحون الـ12 مقابلاتهم على وسائل الإعلام والاجتماعات، لإقناع المترددين الذين ما زال عددهم كثيرًا حسب استطلاعات الرأي.

ويوجد في فرنسا ما بين 5 و6 ملايين مسلم، مما يجعل الإسلام هو الديانة الثانية في البلاد، والجالية المسلمة الفرنسية هي الأولى في أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحيفة لوموند الفرنسية + مواقع فرنسية