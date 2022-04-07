“الخوذ البيضاء” تذكّر العالم بمجزرة الكيماوي في دوما السورية.. هذا ما جرى قبل 4 سنوات

“ذكريات تأبى النسيان وأرواح هائمة تطلب العدالة، 4 سنوات مرت على مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام بشار الأسد في دوما”، بهذه الكلمات يستذكر الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” المجزرة ويذكّر العالم بالهجوم الذي شُن على البلدة الواقعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وطالب الدفاع المدني السوري، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “باتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه محاسبة نظام الأسد، ومحاكمة المجرمين الذين استخدموا هذا السلاح عبر عدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادعًا أمام أي جهة قد تفكر مستقبلًا في استخدام هذا السلاح”.

7/1 ـ ذكريات تأبى النسيان و أرواح هائمة تطلب العدالة، أربع سنوات مرت على #مجزرة_الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة #دوما في 7 نيسان عام 2018 وقتل فيها أكثر من 40 مدنياً بينهم 12 طفلاً و15 امرأة، بعد استهداف مروحياته للمدينة بأسطوانات محملة بغازات سامة. pic.twitter.com/x5egMDCq9Y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 7, 2022

مجزرة دوما

وقُتل عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء في دوما بعد غارات بصواريخ يرجح أنها تحتوي على غاز الكلور وأخرى تحتوي على غاز السارين.

وفي يوم 7 أبريل/ نيسان 2018 وقعت مجزرة مروعة في مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية، استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليًّا، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

7/3ـ نظام الأسد وفي استمرار لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة، زعم في شهر تموز عام 2021 بأن أسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان المجزرة قد دمرتا بهجوم جوي استهدف دمشق في حزيران 2021. pic.twitter.com/LhRqqkiQRi — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 7, 2022

وقالت منظمة “الخوذ البيضاء” إن الهجوم وقع باستخدام غاز الكلور السام وأسفر -حسب منظمات الإغاثة والرعاية الطبية السورية، وهي منظمة إنسانية مستقلة- عن مقتل 60 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين في أماكن عدة بمدينة دوما.

كما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري وحليفه الروسي عشرات الغارات استخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليا في أعنف تصعيد تشهده المدينة.

7/5ـ وفي الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد محاولات إخفاء الأدلة على جرائمه، فإنه يعرقل عمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية بحسب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح "إيزومي ناكاميتسو". pic.twitter.com/IsttndJ3Mh — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 7, 2022

ونفت قوات النظام السوري المدعومة من روسيا شن أي هجمات كيماوية فور انتشار التقارير، وقالت إن مقاتلي المعارضة في مدينة دوما في حالة انهيار وينشرون أنباء كاذبة.

وذكر الدفاع المدني أن فرقه أضحت عاجزة عن العمل في ظل القصف المكثف بعد أن تعرضت المدينة لقصف بالغازات السامة.

7/7ـ نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه محاسبة نظام الأسد،ومحاكمة المجرمين الذين استخدموا هذا السلاح عبر عدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادعاً أمام أي جهة قد تفكر مستقبلاً في استخدام هذا السلاح.#لا_تخنقوا_الحقيقة#DoNotSuffocateTruth#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/tDIcadYrKs — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 7, 2022

وأكد الدفاع المدني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات النظام وداعميه استهدفت دوما بأسلحة كيميائية.

وأثار القصف الكيميائي في دوما تنديدات دولية واسعة، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم 9 أبريل/ نيسان 2018 لبحث الهجوم، شهدت سجالًا بين واشنطن وموسكو.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم بأسلحة كيميائية على الغوطة الشرقية معتبرة أن روسيا تتحمل مسؤولية بسبب دعمها الثابت للنظام السوري.