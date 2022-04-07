عضو بالهيئة المستقلة للانتخابات التونسية: قيس سعيّد له صلاحية تعديل تركيبة الهيئة (فيديو)

قال بلقاسم العياشي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن الرئيس قيس سعيّد له صلاحيات إدخال تعديلات على الهيئة وإنه تعهد باستقلاليتها وحيادها.

وأضاف العياشي خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أنه بناءً على التعديلات الخاصة بالفقرة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 117 التي تم اعتمادها في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الرئيس قيس سعيّد له جميع الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من تعديل أو تغيير تركيبة الهيئات الدستورية في تونس.

وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تظل بحاجة إلى تعويض الأفراد الذين استقالوا أو حان تجديد عضويتهم. وسيتم الإعلان عن التركيبة النهائية للهيئة قريبا.

هل يملك الرئيس التونسي صلاحيات ادخال تعديلات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ pic.twitter.com/RzqKsggXek — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2022

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد صرح في وقت سابق، يوم الأربعاء، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على أي انتخابات ستجرى لاحقًا، لكن “ليس بتركيبتها الحالية”.

وأشار بلقاسم إلى أن هيئة 2011 كانت مستقلة وأشرفت حتى النهاية على انتخابات 2011 و2014 التي وصفها التونسيون بأنها نزيهة.

أما بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فقد أوضح بلقاسم أن ما هو ثابت حتى الآن هو أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده المحدد والمقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل. أما الانتخابات التشريعية فيمكن أن يتغير موعدها المحدد في 17 ديسمبر إلى موعد آخر بناءً على المخرجات العامة للاستفتاء الشعبي على الدستور.

الرئيس التونسي يمضي في تغيير قواعد اللعبة السياسية في البلاد#تونس pic.twitter.com/8xIMPQkNBG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2022

وكان الرئيس التونسي قد أوضح أنه بناء على الاستشارة سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورا جديدا عن طريق الاستفتاء. وأظهرت نتائج الاستشارة مشاركة قرابة نصف مليون ورغبة 86.4% من المشاركين في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.