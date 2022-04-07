جثث متفحمة ودبابات مدمرة.. “الجزيرة مباشر” ترصد آثار الاشتباكات في بلدات أوكرانية (فيديو)

وثقت كاميرا” الجزيرة مباشر” آثار الدمار التي خلفتها الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة بلدات قرب العاصمة كييف.

وفي التسجيل المصور يشير موفد القناة عبد العزيز مجاهد إلى أوكرانيا، إلى وجود جثث متفحمة داخل الدبابات الروسية لم يتم التخلص منها منذ أيام في منطقة كابيتانيڤكا.

كما رصد إزالة السلطات الأوكرانية للآليات العسكرية الروسية المدمرة والتي انشطر العديد منها إلى نصفين جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية في بلدة بوتشا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

جثث متناثرة في كل شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية pic.twitter.com/hTc8iDzwhm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2022

وفي الأثناء، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لوكالة رويترز، الأربعاء، إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن روسيا أتمت انسحابها من محيط كييف وتعتقد أنها تعيد تجهيز قواتها وتزويدها بالإمدادات من أجل إعادة انتشار متوقعة في أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا في مطلع الأسبوع إن قواتها استعادت جميع المناطق حول كييف، وأعلنت السيطرة الكاملة على منطقة العاصمة لأول مرة منذ العملية العسكرية الروسية.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “تقييماتنا تشير إلى أن جميع الروس غادروا”، مضيفا أن التقييم الأمريكي كان بالكامل خلال آخر 24 ساعة.

وتضمن الانسحاب مغادرة القوات الروسية مدينة تشيرنيهيف أيضا.

في سيارة تستخدم عادة لنقل القمامة!

إزالة مدرعة روسية من شوارع #بوتشا

من تقريري لقناة الجزيرة مباشر #buca pic.twitter.com/lHAOpnsZJb — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 6, 2022

لكن المسؤول قال إن كييف لا تزال تحت التهديد حتى لو غادرت القوات البرية الروسية المنطقة.

ولا يزال يوجد في أوكرانيا أكثر من 80 مجموعة من المجموعات التكتيكية للكتائب الروسية والتي كان عددها 130 في بداية الحرب.

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مصير الجنود الروس الذين تم استهداف رتلهم على مشارف بلدة #بوتشا #Bucha pic.twitter.com/77EG3rn1rR — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 6, 2022

وقال المسؤول “من الواضح أن التهديد بغزو بري (لكييف) انتهى في الوقت الحالي.. ولكن لم تتضح طبيعة أهدافهم البعيدة المدى”.

وأضاف أن القوات التي تغادر المنطقة تتجه إلى روسيا البيضاء وروسيا لإعادة توحيد صفوفها ولكن لم يتضح عدد القوات التي سيتم إعادتها في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.