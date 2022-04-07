العدل الأوربية تلغي تجميد أموال أسرة مبارك.. ونجله: تلقينا مبلغا كبيرا وفي انتظار المزيد

أعرب جمال، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن سعادته بحكم محكمة العدل الأوربية التي أكدت عدم قانونية عقوبات الاتحاد الأوربي التي فرضت على أسرته على مدى السنوات العشر الماضية.

وأضاف جمال مبارك في بيان أن “أسرته عانت من أضرار بالغة لسمعتها بسبب العقوبات الأوربية”، مشيرًا إلى أن “أسرته تلقت مبلغًا كبيرًا من مجلس الاتحاد الأوربي بمثابة استرداد للمصروفات القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوربية”، وتوقع تلقي المزيد من الأموال ودراسة السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويضات.

وكتب شقيقه علاء على تويتر أن الحكم الجديد اليوم يعد اعترافًا قضائيًّا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوربي على مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهيًا بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان.

في حكم جديد اليوم، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان. https://t.co/DUlc2OgurM — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 6, 2022

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي قد قررت أمس الأربعاء إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقًا.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوربي الصادر في 2011 الذي ظل يُجدد حتى العام الماضي بشأن “التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

كما قضت المحكمة في قرارها بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوربي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك، لكن المحكمة لم تكشف حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، التي تبلغ 70 يومًا.

أعز الله الرئيس #حسني_مبارك حيًا وميتًا وقالها سيحكم التاريخ علي وعلى غيري ، إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس مبارك والإعتراف بعدم أحقية ماقامت به أوروبا من اجراءات ، وكذلك تعويضات عن التقاضي وصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأسرة ، اللهم اغفر للرئيس مبارك وأعلي منازله في جناتك https://t.co/EXkUfGd7Nf — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 7, 2022

وفي مارس/ آذار 2021 أعلن الاتحاد الأوربي إلغاء العقوبات التي فُرضت عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية شبهات تتعلق بسرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان أنه “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وجمّد الاتحاد الأوربي أصول شخصيات بارزة -بينها مبارك وزوجته سوزان ونجلاه جمال وعلاء وزوجتاهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما من السلطة، وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/ شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.

وعلى مواقع التواصل انقسمت آراء المدونين بين مرحب بالقرار ومعارض له باعتباره مشجعًا لكل من يريد الهروب بأموال البلاد إلى الخارج، وتساءل بعضهم عن مصدر أموال أسرة مبارك ولماذا كانت في أوربا أصلا.

كل يومين محكمه شكل تفرج عن اموال مبارك وصحف ليس لها اول من اخر تتكلم عن اموال مبارك وبما ان المحاكم بحجز وبتفرج

فلا يوجد غير انها اموال مشكوك فيها

هى اموال مبارك كام يا ابناء مبارك ؟#رحيل_العسكر_الاختيار_الاخير pic.twitter.com/ysWhEggxzz — محمود سعيد على (@M0zOgeash2aRtZG) April 6, 2022

ويبقي السؤال عن مصدر ثروة علاء وجمال مبارك، وملايين الدولارات في البنوك الأوروبية، السؤال الذي لا يستطيع علاء نفسه الإجابة عنه!

-هي أموال المصريين التي نهبتها هذه الأسرة عبر ثلاثين عامًا سوداء حكموا فيها.

في كل مناسبة نحمد الله اننا تخلصنا من مبارك والإخوان، هم وجهان لعملة واحدة! https://t.co/EMoH1ZQgYz — waleed moughip (@waleed_moughip) April 7, 2022