الرئيس اليمني يشكّل مجلس قيادة رئاسي وينقل إليه كامل صلاحياته

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته إليه، كما أصدر قرارًا رئاسيًا بإعفاء علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية من منصبه.

وقال هادي في خطاب تلفزيوني “ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضًا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ويتألف المجلس من 8 أعضاء برئاسة الوزير السابق ومستشار الرئيس اليمني (رشاد العليمي) ويتسلم المجلس، بالإضافة لصلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس.

ويضم المجلس الرئاسي شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال عن شمال البلاد.

سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس معبراً سموه عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في #اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية، متأملاً سموه بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة منوها بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع#واس pic.twitter.com/3DtWZeW0Mx — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2022

وقال هادي إنّ مجلس القيادة الرئاسي الجديد “مكلّف بالتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام”.

كما تقرر تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، لتعزيز جهود المجلس وتهيئة الظروف لوقف الاقتتال والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وتضمن إعلان الرئيس اليمني تشكيل فريق قانوني، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب الإعلان.

ويأتي هذا الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية.

ترحيب سعودي

في السياق ذاته، استقبل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وأعرب عن تطلعه في أن يسهم تأسيس المجلس في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية.

ورحبت السعودية بالخطوة، وأكدت في بيان “دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية”.

كما أعلنت عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.

ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات، في وقت تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتسبّب النزاع بين الحكومة والحوثيين منذ بدأ في منتصف 2014، بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، بينما يسيطر تحالف بقيادة السعودية يقدم الدعم لقوات الحكومة، على الأجواء اليمنية.

وتولى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئاسة الدولة عام 2012 في خطة انتقال سياسي دعمتها دول الخليج بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح.

وتضغط الأمم المتحدة من أجل مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الصراع الذي تتنافس فيه عدة فصائل يمنية على السلطة.