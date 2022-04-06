موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا يرصد “جرائم بشعة” بحق المدنيين في بوتشا (فيديو)

أكد موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبد العزيز مجاهد حدوث “جرائم بشعة” بحق المدنيين في بلدتي بوتشا وإربين قرب العاصمة كييف، على يد القوات الروسية.

وقال مجاهد، مساء الثلاثاء، إن مئات عمليات الإعدام الميداني وقعت في بوتشا، وعومل المدنيون بقسوة من قبل الجيش الروسي، حيث وُجدت جثث مقيدة اليدين. مشيرا أنه لا يمكن إنكار الجرائم البشعة التي حصلت هناك.

وأضاف “رأيت بعيني وشممت بأنفي رائحة الجثث التي دفنت على عجل. وقفت بنفسي على إحدى المقابر الجماعية التي تم رمي عدد كبير من الأموات فيها، فيما تزال العديد من الجثث مرمية على قارعة الطريق لا تجد من يدفنها”.

وأوضح أن أبرز أسباب الوفيات هو القنص المباشر من القوات الروسية وعبر الغارات الجوية، أو حتى الموت من الجوع.

وتابع أنه تحدث مع الناجين من بلدة بوتشا، وأخبروه عن أوضاع مأساوية ومعاملة قاسية من القوات الروسية، وقال رئيس البلدية إن 50% من مباني المدينة دمرت بالكامل، فيما استهدفت البنية الأساسية فيها، حيث لا يوجد الآن لا كهرباء ولا ماء ولا شبكات الانترنت أو الهاتف.

ما بين اتهامات أوكرانية بارتكاب مجازر في بوتشا ونفي روسي لتلك الجرائم.. موفد الجزيرة مباشر عبدالعزيز مجاهد يرصد ما شاهده لليوم الثاني على التوالي @elmogahed02#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/wIZ70bndvl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2022

وتحدث مجاهد عن انسحاب كبير للقوات الروسية، وقال إن “العاصمة كييف وبلداتها وضواحيها تتخفف شيئا فشيئا من العسكرة، فهناك حواجز تمت إزالتها، وأصبح التنقل بين أرجاء العاصمة أسهل وأيسر، لكن لا تزول الجسور الاساسية محطمة”.

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الثلاثاء، إن ما ارتكبته روسيا في مدينة بوتشا الأوكرانية “ليس عملا عشوائيا لوحدة مارقة”، ولكنه “حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب الفظائع”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.