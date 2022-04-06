مشهد مؤثر لطفل أوكراني يبكي بجوار قبر أمه في فناء منزلهم بعد مقتلها بقصف روسي (فيديو)

تواصل المنصات الرقمية تداول عشرات الصور والمقاطع يوميًّا لآثار الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت منذ أكثر من 40 يومًا وخلّفت آلاف الضحايا.

ومن بين أبرز تلك الصور واحدة لطفل أوكراني لم يتجاوز السادسة من عمره، وهو يقف بجانب قبر والدته التي دُفنت في فناء المنزل بعدما لقيت مصرعها جراء القصف الروسي.

وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى مقتل آلاف المدنيين. وكان عمدة مدينة ماريوبول (فاديم بويشينكو) قد أعلن مقتل 5 آلاف مدني بينهم 210 أطفال منذ محاصرة الجيش الروسي للمدينة.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 167 طفلًا وإصابة 279 آخرين، منذ بدء روسيا هجومها العسكري أواخر فبراير/شباط الماضي.

مشهد مؤثر لطفل 6 سنوات.. يقف على قبر أمه التي دفنت في فناء المنزل بسبب القصف الروسي pic.twitter.com/VpvzUuNdRZ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 5, 2022

وقالت النيابة العامة الأوكرانية في بيان، إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارًا بـ927 مؤسسة تعليمية، بينها 83 دُمّرت بالكامل.

والأحد، أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيستوفا العثور على 410 جثث لمدنيين في مدينة بوتشا، بعد استعادة الجيش الأوكراني السيطرة عليها مؤخرًا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حث، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على التحرك فورًا لمواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في بلاده، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

وكثف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ضغوطهما الاقتصادية والدبلوماسية على روسيا، بعد العثور على جثث قبل أيام في مدينة بوتشا قرب كييف، التي اتهمت فيها أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مجزرة.

وتتزايد المؤشرات على أن ما وقع في بوتشا قد يكون حدث في بلدات ومناطق أخرى، وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية مساء أمس الثلاثاء “بوتشا ليست الأسوأ، كل من يزور بوروديانكا يقول إن الوضع هناك أسوأ”.