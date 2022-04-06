سياسة|إسرائيل

وسط احتفاء إسرائيلي.. عرض أزياء إماراتي في تل أبيب يثير غضبا عربيا (فيديو)

مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري بجوار زوجة الرئيس الإسرائيلي (مواقع التواصل)
6/4/2022-|آخر تحديث: 6/4/202201:05 PM (مكة المكرمة)

أثارت مشاركة مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري -بصفتها ضيفة شرف- في أسبوع الموضة الإسرائيلي في تل أبيب احتفاء إسرائيليًّا وغضبًا عربيًا.

ونشرت المصممة مقطعًا مصورًا عبر إنستغرام من تغطية القناة (12) الإسرائيلية لعرض الأزياء الذي نظمته هناك، محتفية بظهور مسؤولين إسرائيليين فيه.

وقالت منى المنصوري عبر حسابها في تويتر إنها دُعيت إلى المشاركة في أسبوع الموضة الإسرائيلي، وإنها أول عربية تنظم عرض أزياء هناك، واحتفت في تغريدتها بتغطية الصحف الإسرائيلية لمشاركتها.

كما نشرت في تغريدة لاحقة صورًا لها مع زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقالت إن العرض حضره 5 وزراء و20 عضوًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) و1200 من كبار الشخصيات والدبلوماسيين.

وعلّق حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر قائلًا “أزياء إماراتية في اسبوع الأزياء الإسرائيلي تثير المشاعر”. وأضاف “مشهد سيبقى محفورًا في الذاكرة كان شبه مستحيل قبل عامين!”.

وأفاد الحساب بأن العرض شاركت فيه كذلك عارضات مغربيات الجذور بارتداء أحد تصاميم منى المنصوري.

“التطبيع خيانة”

في المقابل، أدان مغردون عرب مشاركة المصممة الإماراتية.

وقال الأكاديمي محمد هنيد “الإماراتية منى المنصوري تنظم عرضًا للأزياء في الأرض المحتلة وسط تصفيق الصهاينة #التطبيع_خيانة”.

وكتب حساب باسم أبو محمد “ما بعد التطبيع يبيح كل المناشط. تلاقحت الثقافات فأنتجت مسخًا”.

ونشر الكاتب الأردني أحمد سليمان العمري تغريدة قال فيها “الإمارات تشارك الاحتلال الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية وتسعى جاهدة لدمج الشعب الاماراتي الحر بالمحتلّ. صورة يبدو فيها تنافر حضاري”.

وكانت اتفاقات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قد أثارت غضب الفلسطينيين، ووصفوها بأنها “خيانة” وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا للسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر