وسط احتفاء إسرائيلي.. عرض أزياء إماراتي في تل أبيب يثير غضبا عربيا (فيديو)

أثارت مشاركة مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري -بصفتها ضيفة شرف- في أسبوع الموضة الإسرائيلي في تل أبيب احتفاء إسرائيليًّا وغضبًا عربيًا.

ونشرت المصممة مقطعًا مصورًا عبر إنستغرام من تغطية القناة (12) الإسرائيلية لعرض الأزياء الذي نظمته هناك، محتفية بظهور مسؤولين إسرائيليين فيه.

وقالت منى المنصوري عبر حسابها في تويتر إنها دُعيت إلى المشاركة في أسبوع الموضة الإسرائيلي، وإنها أول عربية تنظم عرض أزياء هناك، واحتفت في تغريدتها بتغطية الصحف الإسرائيلية لمشاركتها.

تم دعوتي الى اسرائيل لاسبوع الموضه تل ابيب والدعوه رسميه وسأكون اول عربية وليس فقط اماراتيه او خليجيه تقوم بعمل عرض ازياء في اسرائيل الصحف العبريه اطلقت عليه العرض التاريخي #إسرائيل #تل_أبيب #اسبوع_الموضه #منى_المنصوري #دبي #ابوظبي pic.twitter.com/yCmlJ25rYd — منى المنصوري (@mansourifashion) March 27, 2022

كما نشرت في تغريدة لاحقة صورًا لها مع زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقالت إن العرض حضره 5 وزراء و20 عضوًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) و1200 من كبار الشخصيات والدبلوماسيين.

مع زوجة رئيس دولة إسرائيل وتشريفها خصوصا لعرض ازيائي في أسبوع الموضة لتل ابيب وخمسة وزراء وعشرون عضوٍ كنيست والف ومئتان حضور من كبار الشخصيات والدبلوماسين pic.twitter.com/wLNTLGGEfD — منى المنصوري (@mansourifashion) April 5, 2022

وعلّق حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر قائلًا “أزياء إماراتية في اسبوع الأزياء الإسرائيلي تثير المشاعر”. وأضاف “مشهد سيبقى محفورًا في الذاكرة كان شبه مستحيل قبل عامين!”.

وأفاد الحساب بأن العرض شاركت فيه كذلك عارضات مغربيات الجذور بارتداء أحد تصاميم منى المنصوري.

ازياء اماراتية في اسبوع الأزياء الإسرائيلي تثير المشاعر مشهد سيبقى محفورا في الذاكرة كان شبه مستحيل قبل عامين! شاركت فيه مصممة الأزياء الدكتورة منى المنصوري وقامت المغنية ميري مسيكا وعارضات مغربية الجذور بارتداء احد تصاميمها فيما غنت بالعربية أغنيتها المترجمة من العبرية. pic.twitter.com/qXGFQwfBSr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 4, 2022

“التطبيع خيانة”

في المقابل، أدان مغردون عرب مشاركة المصممة الإماراتية.

وقال الأكاديمي محمد هنيد “الإماراتية منى المنصوري تنظم عرضًا للأزياء في الأرض المحتلة وسط تصفيق الصهاينة #التطبيع_خيانة”.

وكتب حساب باسم أبو محمد “ما بعد التطبيع يبيح كل المناشط. تلاقحت الثقافات فأنتجت مسخًا”.

ونشر الكاتب الأردني أحمد سليمان العمري تغريدة قال فيها “الإمارات تشارك الاحتلال الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية وتسعى جاهدة لدمج الشعب الاماراتي الحر بالمحتلّ. صورة يبدو فيها تنافر حضاري”.

وكانت اتفاقات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قد أثارت غضب الفلسطينيين، ووصفوها بأنها “خيانة” وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا للسلام.