انفجار داخل أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل أثناء صلاة الظهر (فيديو)

قال مراسل الجزيرة إن انفجارًا حدث داخل مسجد بولي خشتي أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل، وأفادت مصادر محلية بوقوعه قبيل صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الأمن الأفغاني في تصريحات صحفية، بأن الانفجار جرى بإلقاء قنبلة يدوية على المصلين، وفق ما نقلت عنه قناة (طلوع) المحلية الخاصة.

A blast happened at Pul-e-Khishti Mosque in Kabul this afternoon, the Kabul security department said.

The explosion was due to a hand grenade thrown at worshippers at the mosque in which six people were wounded based on initial reports, the department said.#TOLOnews pic.twitter.com/YLaY3MjSck — TOLOnews (@TOLOnews) April 6, 2022

وأعلنت الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن 6 أشخاص أصيبوا جراء انفجار وقع داخل أشهر مسجد في العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة، إن الانفجار وقع بمسجد بولي خشتي جراء انفجار قنبلة يدوية خلال صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

وأشار إلى إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بالحادث، موضحًا أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية وقابلة للتغيير.





وأضاف أن التقارير الأولية أشارت إلى سقوط 6 مصابين جراء الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) عن إدارة شرطة كابل تأكيدها أن الانفجار دوى في مسجد بولي خشتي بالعاصمة، نتيجة إلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.





ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن عدد المصابين أو سقوط قتلى جراء الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

ويقع المسجد المذكور في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الأفغانية كابل، وتحيط به متاجر وأسواق شعبية.

وكان شخص قد قُتل وأصيب 59 آخرون في انفجار وقع، يوم الأحد الماضي، بأكبر سوق للصرافة في البلاد، والموجود قرب المسجد.