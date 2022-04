انفجار داخل أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل أثناء صلاة الظهر (فيديو)

قال مراسل الجزيرة إن انفجارًا حدث داخل مسجد بولي خشتي أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل، وأفادت مصادر محلية بوقوعه قبيل صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الأمن الأفغاني في تصريحات صحفية، بأن الانفجار جرى بإلقاء قنبلة يدوية على المصلين، وفق ما نقلت عنه قناة (طلوع) المحلية الخاصة.

A blast happened at Pul-e-Khishti Mosque in Kabul this afternoon, the Kabul security department said.

The explosion was due to a hand grenade thrown at worshippers at the mosque in which six people were wounded based on initial reports, the department said.#TOLOnews pic.twitter.com/YLaY3MjSck

