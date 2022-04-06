سياسة|أفغانستان

انفجار داخل أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل أثناء صلاة الظهر (فيديو)

6/4/2022-|آخر تحديث: 6/4/202203:37 PM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن انفجارًا حدث داخل مسجد بولي خشتي أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل، وأفادت مصادر محلية بوقوعه قبيل صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الأمن الأفغاني في تصريحات صحفية، بأن الانفجار جرى بإلقاء قنبلة يدوية على المصلين، وفق ما نقلت عنه قناة (طلوع) المحلية الخاصة.

وأعلنت الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن 6 أشخاص أصيبوا جراء انفجار وقع داخل أشهر مسجد في العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة، إن الانفجار وقع بمسجد بولي خشتي جراء انفجار قنبلة يدوية خلال صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

وأشار إلى إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بالحادث، موضحًا أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية وقابلة للتغيير.

وأضاف أن التقارير الأولية أشارت إلى سقوط 6 مصابين جراء الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) عن إدارة شرطة كابل تأكيدها أن الانفجار دوى في مسجد بولي خشتي بالعاصمة، نتيجة إلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.

 

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن عدد المصابين أو سقوط قتلى جراء الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

ويقع المسجد المذكور في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الأفغانية كابل، وتحيط به متاجر وأسواق شعبية.

وكان شخص قد قُتل وأصيب 59 آخرون في انفجار وقع، يوم الأحد الماضي، بأكبر سوق للصرافة في البلاد، والموجود قرب المسجد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر