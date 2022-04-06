سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أم الأسير الطفل أحمد مناصرة للجزيرة مباشر: الاحتلال يعذب ابني ويعزله في الظلام رغم مرضه النفسي (فيديو)

5/4/2022

قالت ميسون مناصرة والدة الأسير الشاب أحمد مناصرة (21 سنة)، الذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي وعمره لا يتجاوز 13 سنة، أنه يعاني من اضطراب نفسي منذ سنتين.

وأفادت في اتصال مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، من بيت حنين شمالي القدس المحتلة، أن نجلها قضى 4 أشهر بالعزل وبدأ في الخامس، ما عقّد وضعه النفسي أكثر.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال لا تحاول أن تساعد أحمد نظرا لوضعه النفسي والتخفيف عنه، بل تضغط عليه أكثر وهي على اطلاع بحالته.

وقالت ميسون للمسائية، إن الاحتلال سرق طفولة أحمد وحرمه من حضن أمه في عز احتياجه لها، وأنه كبُر تحت سلطة السجان.

وغالبت الأم دموعها وجمّعت كلماتها بمشقة، وهي تحاول وصف معاناة طفلها داخل المعتقل، موضحة أن حالته كانت صعبة عندما رأته في الزيارة الأخيرة.

وقالت إن ابنها لا يتمكن من التوقف عن البكاء كأن عمره سنتان، من شدة الرعب في ظلام الزنزانة.

وأضافت الأم أن أحمد أصبح كثير الشرود، وأنه أصبح لا يتجاوب مع أسرته خلال الزيارات بل يمعن النظر كثيرا ثم ينهار باكيًا.

ورغم ما تعيشه ميسون من حزن وقهر على طفلها، إلا أنها تحمد الله على أنه يبقيها صامدة حتى لا تبكي أمامه، بل تطمئنه أنه سيخرج وأن الجميع يسعى لتحريره.

وقالت الأم إن جرعة الأمل التي منحتها لأحمد مكّنتها من انتزاع ابتسامة منه، مضيفة أن بكائه لا يهون عليها ويؤلمها.

وأفادت ميسون أن الاحتلال الإسرائيلي اتهم ابنها باطلًا بالتورط في عملية طعن، مع أنه كان طفلًا ينشغل باللعب وتربية الحيوانات الأليفة.

شددت الأم على أن طفلها لم يكن في ذلك السن يمتلك القدرة لطعن أحد، وأنه كان يلعب في الشارع ولم يكن يعلم إلى أن صادف تواجده إحدى العمليات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قتلت ابن عمه أمام عينيه وهو طفل، ما دفعه إلى الهرب خوفًا حتى تلقى ضربة على رأسه من قوات الاحتلال.

“مش متذكر”

وقالت ميسون للمسائية إن جملته الشهيرة “مش متذكر”، كان يعنيها إذ أنه بالفعل لم يتذكر الواقعة بعد أن فقد الوعي من شدة الصدمة.

وكل ما تذكره أحمد، على لسان والدته، أن قلبه كان يخفق بسرعة شديدة من شدة الخوف وأن قوات الاحتلال كانت تكيل له الشتائم القبيحة.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بتعذيبه خلال التحقيق، حتى يعترف بجريمة لم يرتكبها، ولم تراعي أنه طفل وأنه كان مصابًا على مستوى الرأس بعد ضربة وجهها له أحد الجنود الإسرائيليين.

وصوّرت الأم مقطع فيديو طالبت فيه الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح ابنها، مشددة أنه أول أبنائها داعية أن يعود لحضنها.

وقالت إنه لا يغيب عنها، وكلما رغبت في الأكل فكرت فيه وتساءلت عن ما يأكله أحمد.

وأصدرت عائلة المناصرة بيانًا ناشدت فيه العالم الوقوف إلى جانب ابنها، واستجابت مجموعات عديدة من الناشطين والأخصائيين النفسيين، وأُطلقت حملة عالمية إلكترونية تطالب بالإفراج عن الأسير.

ويتعرض الطفل أحمد لانتهاكات عديدة في سجون الاحتلال من بينها التعذيب النفسي والجسدي في سجن انفرادي وذلك بعد اعتقاله منذ 7 سنوات والحكم عليه بالسجن 12 عامًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أحمد وهو بعمر 13 عامًا بعد دهسه وتعرضه للضرب على أيدي مستوطنين. ويعاني أحمد من اضطرابات نفسية وإصابته بتورم دموي يسبب له صداعًا شديدًا وآلامًا حادة.

وحُرم أحمد من مقابلة ذويه مرات عديدة، وحتى عندما يسمح له بمقابلتهم يكون اللقاء من وراء الزجاج ولوقت قصير.

المصدر : الجزيرة مباشر