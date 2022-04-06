أم الأسير الطفل أحمد مناصرة للجزيرة مباشر: الاحتلال يعذب ابني ويعزله في الظلام رغم مرضه النفسي (فيديو)

قالت ميسون مناصرة والدة الأسير الشاب أحمد مناصرة (21 سنة)، الذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي وعمره لا يتجاوز 13 سنة، أنه يعاني من اضطراب نفسي منذ سنتين.

وأفادت في اتصال مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، من بيت حنين شمالي القدس المحتلة، أن نجلها قضى 4 أشهر بالعزل وبدأ في الخامس، ما عقّد وضعه النفسي أكثر.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال لا تحاول أن تساعد أحمد نظرا لوضعه النفسي والتخفيف عنه، بل تضغط عليه أكثر وهي على اطلاع بحالته.

وقالت ميسون للمسائية، إن الاحتلال سرق طفولة أحمد وحرمه من حضن أمه في عز احتياجه لها، وأنه كبُر تحت سلطة السجان.

وغالبت الأم دموعها وجمّعت كلماتها بمشقة، وهي تحاول وصف معاناة طفلها داخل المعتقل، موضحة أن حالته كانت صعبة عندما رأته في الزيارة الأخيرة.

وقالت إن ابنها لا يتمكن من التوقف عن البكاء كأن عمره سنتان، من شدة الرعب في ظلام الزنزانة.

#الحرية_لأحمد_مناصرة

مش شايفة اشي يستحق انو يطلع ترند غير قضية #أحمد_مناصرة

كان طفل بعمر ال 12 سنة ، جيش الاحتـــ لال اتهموه بمحاولة طعن ف أطلقوا عليه رصاص ، نقلوه عالمستشفى و هو بين الحياة و الموت بعد م رجع للوعي أخدوه للتحقيق و حققوا معاه بأبشع طرق ممكن تتخيلوها++ — Soad Abu Shammalh 🇵🇸 (@soad_mhmd1) April 5, 2022

وأضافت الأم أن أحمد أصبح كثير الشرود، وأنه أصبح لا يتجاوب مع أسرته خلال الزيارات بل يمعن النظر كثيرا ثم ينهار باكيًا.

ورغم ما تعيشه ميسون من حزن وقهر على طفلها، إلا أنها تحمد الله على أنه يبقيها صامدة حتى لا تبكي أمامه، بل تطمئنه أنه سيخرج وأن الجميع يسعى لتحريره.

وقالت الأم إن جرعة الأمل التي منحتها لأحمد مكّنتها من انتزاع ابتسامة منه، مضيفة أن بكائه لا يهون عليها ويؤلمها.

وأفادت ميسون أن الاحتلال الإسرائيلي اتهم ابنها باطلًا بالتورط في عملية طعن، مع أنه كان طفلًا ينشغل باللعب وتربية الحيوانات الأليفة.

بعد صرخته الشهيرة "مش متذكر".. الشاب الفلسطيني #أحمد_مناصرة لا يزال يقبع في سجون الاحتلال، وناشطون يطلقون حملة عالمية تطالب بإطلاق سراحه فورا #الجزيرة pic.twitter.com/FjHYn4GdCX — Randa HABIB (@RandaHabib) April 5, 2022

شددت الأم على أن طفلها لم يكن في ذلك السن يمتلك القدرة لطعن أحد، وأنه كان يلعب في الشارع ولم يكن يعلم إلى أن صادف تواجده إحدى العمليات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قتلت ابن عمه أمام عينيه وهو طفل، ما دفعه إلى الهرب خوفًا حتى تلقى ضربة على رأسه من قوات الاحتلال.

“مش متذكر”

وقالت ميسون للمسائية إن جملته الشهيرة “مش متذكر”، كان يعنيها إذ أنه بالفعل لم يتذكر الواقعة بعد أن فقد الوعي من شدة الصدمة.

وكل ما تذكره أحمد، على لسان والدته، أن قلبه كان يخفق بسرعة شديدة من شدة الخوف وأن قوات الاحتلال كانت تكيل له الشتائم القبيحة.

قبل ٧ أعوام، اتهم الاحتلال الطفل #أحمد_مناصرة البالغ من العمر ١٤ عاما بعملية طعن.

ما ظهر في هذا الفيديو أقل بكثير مما تعرض له أحمد في العزل الأنفرادي وغرف التحقيق.

أحمد يعاني حاليا من حالة نفسية صعبة وهو أقرب إلى فقدان عقله إذا بقي في الأسر.#الحرية_لأحمد_مناصرة#FreeAhmadManasra pic.twitter.com/bJKiQiFFlM — الخدّاش (@khaddash21) April 2, 2022

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بتعذيبه خلال التحقيق، حتى يعترف بجريمة لم يرتكبها، ولم تراعي أنه طفل وأنه كان مصابًا على مستوى الرأس بعد ضربة وجهها له أحد الجنود الإسرائيليين.

وصوّرت الأم مقطع فيديو طالبت فيه الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح ابنها، مشددة أنه أول أبنائها داعية أن يعود لحضنها.

وقالت إنه لا يغيب عنها، وكلما رغبت في الأكل فكرت فيه وتساءلت عن ما يأكله أحمد.

وأصدرت عائلة المناصرة بيانًا ناشدت فيه العالم الوقوف إلى جانب ابنها، واستجابت مجموعات عديدة من الناشطين والأخصائيين النفسيين، وأُطلقت حملة عالمية إلكترونية تطالب بالإفراج عن الأسير.

صرخة والدة الطفل الأسير #أحمد_مناصرة تثير تعاطفا واسعا وسط تنديد مستمر بتنكيل سلطات الاحتلال بالمعتقلين pic.twitter.com/ncqG8jz177 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 5, 2022

ويتعرض الطفل أحمد لانتهاكات عديدة في سجون الاحتلال من بينها التعذيب النفسي والجسدي في سجن انفرادي وذلك بعد اعتقاله منذ 7 سنوات والحكم عليه بالسجن 12 عامًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أحمد وهو بعمر 13 عامًا بعد دهسه وتعرضه للضرب على أيدي مستوطنين. ويعاني أحمد من اضطرابات نفسية وإصابته بتورم دموي يسبب له صداعًا شديدًا وآلامًا حادة.

وحُرم أحمد من مقابلة ذويه مرات عديدة، وحتى عندما يسمح له بمقابلتهم يكون اللقاء من وراء الزجاج ولوقت قصير.