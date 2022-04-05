قيادي في النهضة: الأطياف السياسية تتقارب لتشكيل جبهة تُخرج تونس من أزمة الانفراد بالسلطة (فيديو)

قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حزب حركة النهضة في تونس إن البلاد تعيش أزمة ثقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، و”كل القرارات التي يتخذها لا تؤكد سوى توجهه للانفراد بالسلطة والانقلاب على المسار الديمقراطي”.

وأشار الشعيبي في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن خارطة الطريق التي أعلن عنها “لا تؤدي إلا لتحقيق هذا الهدف، وهو الاستيلاء على كل السلطات وتجميعها بيد واحدة وضرب كل المؤسسات الديمقراطية”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء الماضي، حلّ مجلس الشعب في اجتماع لمجلس الأمن القومي.

“مشروع تسلطي”

وأفاد الشعيبي أنه ليس فقط مجلس النواب إنما أيضا المجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسات أخرى جرى حلّها.

وأضاف: طالبنا من اليوم الأول بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لتجاوز عدد من الإشكاليات وتعزيز هذه الثقة ودعمها، لكن دعواتنا للأسف لم تلق بالًا لدى رئيس الجمهورية الذي أصر علي أن يأخذ قراراته بشكل منفرد.

وأوضح الشعيبي أن سعيّد قرر حل مجلس النواب وأنه “لم يعد هناك ما يبرر العودة إلى النقاش الدستوري والقانوني، لأن كل أساتذة القانون الدستوري في تونس أجمعوا على أن هذا القرار غير دستوري ولا يمكن الاستناد فيه إلى دستور 2014”.

ورأى أنه “لا فائدة من العودة إلى نقاش هذا الجانب، لأنه بات من الواضح أنه قرار سياسي يحاول من خلاله رئيس الجمهورية التقدم في مشروعه التسلطي في البلاد”.

وقال الشعيبي أن الدول الديمقراطية لا تدار بهذا الشكل وأنه “يجب احترام المؤسسات الدستورية، وعندما ينفرد رئيس الجمهورية بهذه القرارات من الصعب أن يجد من يسانده فيها، إلا البعض ممن لديهم مآرب أخرى”.

وتابع “المشروع الذي ينادي به رئيس الجمهورية، هو مشروع شخصي، بعيد عن وعي واهتمامات النخبة التونسية والمجتمع السياسي”.

تقارب القوى السياسية

وذهب الشعيبي إلى أن أغلب الطبقة السياسية ترفض الخارطة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، لأنها لم تكن تشاركية ولم يتم النقاش مع أي طرف سياسي في البلاد بشأنها.

وأفاد بوجود حالة ترقب داخل الشارع التونسي ونوعًا من الصدمة وعدم الفهم، مضيفا أن حالة الرفض تتسع في المجتمع شيئا فشيئا، وأن التعبير عنها قادم.

وقال الشعيبي “الأطياف السياسية في تونس أصبحت مقتنعة أن معركة الديمقراطية لا يمكن خوضها “إلا مجتمعين”، أو بعمل مشترك وواجهة سياسية مشتركة واحدة وواسعة تضم الجميع.

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وأوضح الشعيبي أن ذلك بدأ يظهر في العديد من المناسبات؛ منها 14 يناير/كانون الثاني، عندما نزلت الأحزاب السياسية بشكل متزامن وفي المكان نفسه، للاحتجاج على “الانقلاب”، على حد تعبيره.

ومضى إلى أن الأطياف السياسية في تونس على مسار التقارب وبناء شراكة تنتج جبهة سياسية تقدم بديلا ديمقراطيا لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.