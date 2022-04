صور جوية ترصد لحظة إطلاق القوات الروسية النار على شاب في بوتشا (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية صورًا جوية توثق لحظة إطلاق عربات مدرعة روسية النار على راكب دراجة في بلدة بوتشا شمال غرب كييف في 3 مارس/آذار الماضي.

وأظهرت المَشاهد -التي التقطتها طائرة مسيّرة- شخصًا على دراجة هوائية في أحد الشوارع، بينما يتجه صوب شارع تصطف فيه دبابات وآليات عسكرية روسية دخلت المدينة.

وظهرت إحدى المدرعات وهي تطلق النار باتجاه المكان الذي توجه إليه سائق الدراجة.

وصوّرت طائرة درون المَشاهد خلال مهمة استطلاعية خاصة بقوات آزوف التابعة للجيش الأوكراني.

وقالت وسائل الإعلام إنها صوّرت مكان إطلاق النار في وقت لاحق بعد أن دخلت القوات الأوكرانية بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية.

The location where the cyclist was shot was filmed after Ukrainian forces entered Bucha, where a corpse is clearly visible next to a bicycle. pic.twitter.com/uEKVpHycpy

— Bellingcat (@bellingcat) April 5, 2022