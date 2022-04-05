صور جوية ترصد لحظة إطلاق القوات الروسية النار على شاب في بوتشا (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية صورًا جوية توثق لحظة إطلاق عربات مدرعة روسية النار على راكب دراجة في بلدة بوتشا شمال غرب كييف في 3 مارس/آذار الماضي.

وأظهرت المَشاهد -التي التقطتها طائرة مسيّرة- شخصًا على دراجة هوائية في أحد الشوارع، بينما يتجه صوب شارع تصطف فيه دبابات وآليات عسكرية روسية دخلت المدينة.

وظهرت إحدى المدرعات وهي تطلق النار باتجاه المكان الذي توجه إليه سائق الدراجة.

وصوّرت طائرة درون المَشاهد خلال مهمة استطلاعية خاصة بقوات آزوف التابعة للجيش الأوكراني.

وقالت وسائل الإعلام إنها صوّرت مكان إطلاق النار في وقت لاحق بعد أن دخلت القوات الأوكرانية بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية.

The location where the cyclist was shot was filmed after Ukrainian forces entered Bucha, where a corpse is clearly visible next to a bicycle. pic.twitter.com/uEKVpHycpy — Bellingcat (@bellingcat) April 5, 2022

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورًا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

ووثّق صحفيون ومصورون -دخلوا المدينة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر- صور جثث مكبّلة ومصابة بأعيرة نارية في الرأس.

وصفتها بأنها "سريبرينيتسا الجديدة".. وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر مقطعا مصورا لجثث متناثرة في شوارع مدينة بوتشا قيل إنها لمدنيين تم تقييدهم ثم قتلهم#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/RO4shzvz9q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

وقال أناتولي فيدوروك -رئيس بلدية المدينة التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية- لوكالة فرانس برس “كل هؤلاء الأشخاص أُعدِموا، قُتِلوا برصاصة في مؤخرة الرأس”، مشيرًا إلى دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية.

وأضاف “في بعض الشوارع نرى من 15 إلى 20 جثة على الأرض، لكن لا يسعني أن أقول كم من الجثث لا تزال في أفنية المنازل وخلف الأسيجة”، مشيرًا إلى العثور على عدد من القتلى مكبّلي الأيدي بواسطة شريط قماش أبيض يُستخدم للإشارة إلى أنهم غير مسلحين.

وشهدت بوتشا ومدينة إربين المجاورة أعنف المعارك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير بينما كانت القوات الروسية تحاول تطويق كييف، وتعرضتا لقصف مركّز تسبب في دمار كامل.