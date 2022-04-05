خسارة أكبر طائرة شحن في العالم.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار بمطار هوستوميل قرب كييف (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر ما خلفته واحدة من أشرس فصول الحرب الروسية على أوكرانيا بمطار هوستوميل الدولي في محيط العاصمة كييف.

وأتت الصواريخ الروسية -في الأيام الأولى من الحرب- على أكبر طائرة شحن في العالم، وكان الأوكرانيون يطلقون عليها “ماريا”.

وأظهرت الصور التي نقلها موفد القناة إلى أوكرانيا آثار الدمار الذي عمّ المكان في محاولة لشلّ سلاح الجو الأوكراني.

واستهدف الجيش الروسي المطار بإنزال جوي في أول أيام الحرب على أوكرانيا.

وقال موفد الجزيرة مباشر إن هناك أرتالًا مدمرة على امتداد الطريق إلى المطار، كما تنتشر بالقرب من بعضها جثث ملقاة على قارعة الطريق.

وأفاد بأن الأوكرانيين أعادوا السيطرة على المطار قبل أن يسيطر عليه الروس مرة أخرى، موضحًا أن عملية الكر والفر بين الجيشين أدت إلى انتشار الدمار في كل شبر منه وفي الأراضي المحيطة به أيضًا.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر دبابات وطائرات ومركبات عسكرية محترقة، بعد أن انسحبت القوات الروسية من المطار، إذ كان آخر الأماكن التي تنسحب منها في محيط كييف.