جثث ملقاة ورتل مدمر.. الجزيرة مباشر ترصد الوضع في شوارع بوتشا (فيديو)

وثّقت كاميرا الجزيرة مباشر صورًا لجثث ملقاة في شوارع بلدتي بوتشا وإربين، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، بعد انسحاب القوات الروسية منهما.

وقال موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا “في كل مناطق بوتشا وإربين، نشاهد جثث مدنيين وعسكريين ملقاة على قارعة الطريق، بعضها تعفن وأخرى صارت هياكل عظمية”.

وأضاف “هناك مدرعات وآليات محترقة في كل مكان تقريبًا من إربين، مما يدل على عنف المعارك التي شهدتها المدينة بين القوات الأوكرانية والروسية”.

وتابع “السلطات تحاول إزالة المركبات المدمَّرة، والمدرعات والدبابات الموجودة على الطرقات في المدينة”.

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيستوفا، الأحد، العثور على أكثر من 400 جثة لمدنيين في مدينة بوتشا بعد استعادة الجيش الأوكراني السيطرة عليها.

كما رصدت الجزيرة مباشر رتلًا روسيًّا مدمرًا بالكامل في قلب بوتشا، بعد دقائق من السماح للصحفيين بالوصول إليه.





وقال موفد الجزيرة مباشر من أمام بقايا الرتل المدمر إنه “كان يتكون من عشرات المدرعات والدبابات وناقلات الجند وخزانات الوقود”، مضيفًا أنه “دُمِّر بالكامل”.