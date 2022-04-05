تقديرات أمريكية وبريطانية: أوكرانيا استعادت مناطق رئيسية بالشمال وروسيا تعيد نشر قواتها لـ”سحق” الجيش الأوكراني بالشرق

قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات الأوكرانية استعادت مناطق رئيسية في الشمال، وأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من مناطق حول تشيرنيهيف وشمال العاصمة كييف.

وأفادت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر الثلاثاء، بأن من المرجح أن يستمر القتال على مستوى منخفض في مناطق مستعادة حديثاً، لكنه يتراجع بشدة هذا الأسبوع مع انسحاب بقية القوات الروسية.

وأضافت الوزارة أن العديد من الوحدات الروسية المنسحبة من شمال أوكرانيا من المرجح أن تحتاج لإعادة تجهيز وتجديد كبيرة قبل أن يكون بمقدورها إعادة الانتشار للمشاركة في العمليات بشرق أوكرانيا.

إعادة انتشار

من جانبها، حذرت الولايات المتحدة من قيام روسيا بعملية إعادة انتشار واسعة النطاق لقواتها من أجل “سحق” القوات الأوكرانية شرقي البلاد.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الكرملين “راجع أهدافه الحربية”، ويحاول حاليا “تركيز عملياته الهجومية في شرق وأجزاء من جنوبي أوكرانيا” بعد الانسحاب إلى حد كبير من شمال البلاد.

وأضاف “كل المؤشرات تشير إلى أن روسيا ستسعى لمحاصرة وسحق القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا”.

وتقع منطقة دونباس في شرق أوكرانيا حيث أُعلنت منطقتان انفصاليتان استقلالهما عن كييف، واعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط الماضي.

وفي إشارة إلى النطاق الواسع للتحول العسكري الروسي، قال سوليفان إن موسكو تسعى لإعادة نشر عشرات الكتائب التكتيكية، التي تضم عشرات الآلاف من الجنود.

وحذر من أن الخطوة التالية في حرب روسيا ستكون على الأرجح “طويلة”، موضحاً أن ذلك قد يستغرق “شهورا أو أكثر”.

وقال “يجب ألا نتوهم أن روسيا ستعدل تكتيكاتها، ومن المرجح أن تستمر في الهجمات الوحشية والوقحة على أهداف مدنية”.

وتابع “بينما قد تكون موسكو مهتمة الآن باستخدام الضغط العسكري للتوصل إلى تسوية سياسية، خاصة إذا اكتسب هذا الهجوم بعض الزخم، فيمكن لروسيا تجديد قواتها لأهداف إضافية، بما في ذلك محاولة السيطرة على المزيد من الأراضي داخل أوكرانيا”.