أمريكا تضيق الخناق على سداد الديون الروسية وتوقعات بفرض عقوبات أوربية جديدة على موسكو

أفاد مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز بإيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.

وأوضح المصدر أن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأمريكية كي يتعامل معها بنك المراسلة (جي بي مورغان) لسندات مستحقة في 2022 و2042.

ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج.

وقالت مصادر إنه سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، كما أكدت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحا بها.

وقالت المتحدثة “اليوم هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى، اعتبارا من اليوم لن تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية، يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد”.

وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوما لتسديد المبلغ.

وتمكنت روسيا، التي لديها إجمالا 15 سندا دوليا مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكن المهمة تزداد صعوبة.

وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفا عن السداد.

وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.

عقوبات جديدة

من جانبه قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوربية كليمون بون إن الاتحاد الأوربي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، غدا الأربعاء، بعد تقارير عن قتل مدنيين في شمال أوكرانيا على أيدي القوات الروسية.

وقال بون لإذاعة (آر إف إي)، اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الاتحاد التحرك بسرعة بشأن واردات الغاز والفحم من روسيا.

ونفت روسيا أي مزاعم تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك مدينة بوتشا. وقال مبعوثها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ستقدم “أدلة عملية” إلى مجلس الأمن لإثبات عدم تورط قواتها في أعمال وحشية.