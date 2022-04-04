الأردن.. تفاعل واسع مع إعلان الأمير حمزة بن الحسين تخلّيه عن لقبه (فيديو)

تصدر وسم #الأمير_حمزة منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بعد إعلان ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه.

ونشر حمزة (42 عاما) رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها “إن قناعته الشخصية التي حاول جاهدا التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة للمؤسسات في بلاده”، وأضاف أنه من باب الأمانة يعلن “الترفع والتخلي عن لقب الأمير”.

يأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر من اعتذاره لأخيه الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عما وصفه بخطئه فيما يعرف بقضية الفتنة، التي قالت السلطات الأردنية إن الأمير حمزة متورط فيها. وقد وُضع الأمير حمزة منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.

وفي سياق هذه القضية، قضت محكمة أردنية في يوليو/ تموز الماضي، بسجن كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد 15 عاما بتهم “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وفي 4 أبريل/ نيسان 2021، أعلن الأردن أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”. وهو ما نفى الأمير صحته.

وتفاعلت المنصات الأردنية بشكل واسع مع خبر تخلي (الأمير) حمزة عن لقبه على النحو التالي:

أهلاً وسهلاً بالمواطن الأردني حمزة بن الحسين، وقد اختارَ قلبهُ، لا لقبهُ. المواطنةُ حقيقة. والإمارةُ مجاز، وفي أحسن أحوالها فلكلورٌ اندثرَ ويندثرُ، فلا عليكَ، وخُذْ لَكَ من فلكلورِ بلادكَ الحيّ:

سَلِّمْ بعينكْ سلام ايدكْ عرفناها

سلِّمْ بعينكْ وخلّي ايدكْ بحنّاها.#الامير_حمزه — باسل رفايعة Basil Alrafaih (@basilrafayeh) April 3, 2022