ناجح بكيرات: الاحتلال يتعمد التصعيد في القدس ويهدف لمحو هوية المدينة (فيديو)

اتهم الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد تصعيد الأوضاع في القدس المحتلة.

وأوضح بكيرات في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن الاحتلال هو من يتعمّد السماح لمتطرفين يهود بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح للمصلين بالبقاء عند باب العامود بعد صلاة التراويح.

وأضاف أن قوات الاحتلال نشرت أكثر من ثلاثة آلاف جندي في مدينة القدس المحتلة للتضييق على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن ما يحدث في القدس المحتلة هو أبرز دليل على غطرسة الاحتلال.

الُمبعد عن #الأقصى د. ناجح بكيرات: الاحتلال خنق مدينة #القدس المحتلة بـ 3 آلاف جندي ودولة الاحتلال هي التي تصعد وتشعل الموقف pic.twitter.com/OtEi94SM0L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

وحمّل بكيرات سلطات الاحتلال نتائج أعمال التصعيد الذي تقوم به في المدينة من تضييق على المقدسيين من اعتقال وإبعاد.

وأوضح أن الاحتلال يريد محو الهوية والوجود العربي لمدينة القدس المحتلة من خلال عمليات التضييق والإبعاد وتفريغها من أهلها وممن يستطيع القدوم إليها من الفلسطينيين.

وقال بكيرات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حققت معه، في وقت سابق الأحد، قبل أن تسلّمه قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

وسبق أن أبعد الاحتلال بكيرات عن المسجد الأقصى عشرات المرات ولمدد متفاوتة، كما سبق أن اعتقلته قوات الاحتلال أكثر من 20 مرة لمدد تتراوح بين أسبوع وبين 6 أشهر.