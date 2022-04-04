مشهد مؤثر لرجل سوري بعد مقتل طفله جراء قصف النظام (فيديو)

دخل رجل سوري حالة حزن هستيرية وبكاء، بعدما تعرف على جثة ولده الذي قُتل في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة معارة النعسان بمحافظة إدلب.

ووثق فيديو مؤثر -تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- لحظة انهيار الأب بعدما رأى جثة ابنه، بينما حاول الحاضرون مواساته والأخذ بيده.

حسبنا الله ونعم الوكيل

إن لم يحرك هذا المشهد وهذه الواقعة نخوة الصادقين الغيورين فينتفضوا لتصحيح المسار فقولوا لنا بربكم ما الذي يحركها؟!

اللهم إنا مغلوبون فانتصر

وداع والد الشهيد لطفله"حمزة منصور أسود"الذي استشهد في بلدة معرة النعسان شمالي شرقي إدلب اليوم إثر قصفها من قبل النظام pic.twitter.com/IiPUYF2xwa — ناصر شيخ عبدالحي (@sheikhabdulhai) April 4, 2022

وقصفت قوات النظام معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي بالصواريخ، مما تسبب في مقتل 4 أطفال على الأقل كانوا في طريقهم سيرًا على الأقدام إلى مدرستهم الواقعة عند الأطراف الشرقية للبلدة.

وتأتي هذه الهجمات تزامنًا مع تنفيذ المقاتلات الروسية 4 غارات جوية على مناطق جنوبي إدلب.

وتتعرض مناطق في محافظة إدلب لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحيانًا باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.

في ثالث أيام شهر #رمضان

ميليشيا الاحتلال الروسي و الإيراني ترتكب مجزرة في معرة النعسان شمال إدلب حصيلتها النهائية 4 شهداء من طلاب المدرسة pic.twitter.com/Xom57VMh3g — ibrahim radwan (@ibrahim78197182) April 4, 2022

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.