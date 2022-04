متطرفون هندوس يهاجمون مسجدًا خلال أحد الاحتفالات جنوبي الهند (فيديو)

اعتدى عدد من الهندوس على أحد مساجد مدينة رايشور في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند، وذلك خلال أحد الاحتفالات الدينية في المدينة، والذي انتهى بقذف الحجارة على المسجد، مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو توثّق الحادثة، يظهر خلالها عشرات من الهندوس يقيمون احتفالية (هولي) أو عيد الألوان الهندوسي.

وفي مقاطع أخرى لاحقة، تتحوّل الاحتفالية إلى هجوم بالحجارة على نوافذ المسجد ما أدى إلى تعرّضه لأضرار مادية.

وأفاد الصحفي الهندي محمد إرشاد المقيم في ولاية كارناتاكا، بأن الشرطة وصلت بعد انتهاء الواقعة بنصف ساعة، وتم نقل شخصين مسلمين إلى المستشفى إثر إصابتهم جراء قذف الحجارة.

Police reached the spot half an hour after the incident happened. The constable was saying on record that they haven't given permission through Masjid road. Also 2 muslims are said to be be hospitalized

3/4 pic.twitter.com/dUi0banaus — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) April 3, 2022

The said Holi celebration prior to the incident.

4/4 pic.twitter.com/QH8qx7qA4A — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) April 3, 2022

وتعليقًا على الحادثة، قال الناشط الهندي المسلم طلحة حسين “هكذا صارت منهجيتهم؛ يقيمون حفلًا صاخبًا بالقرب من أماكن عمل أو سكن أو عبادة المسلمين، يبدأ بالاستفزاز، وينتهي بالهجوم”.

This is tbeir modus operandi.. Play vulgar sounds or communal songs, create a tension, wait for reaction (usually manufacture it) and then attack muslim houses and shops.. The dept becomes an accessory, then pick up 100s of muslim Youth… https://t.co/jYZujp6YE8 — Talha Hussain | طلحہ حسین (@TalhaGulbargavi) April 3, 2022

وتفاعل ناشطون عبر تويتر مع الحادثة؛ حيث كتب سليم موغل “عندما يأتي عيدهم أشعر بالخوف، لأنني أعلم أنهم سيحتفلون بعيدهم بالذهاب إلى المناطق الإسلامية، ودون صدام لن يستمتعوا بمهرجانهم”.

when their festival comes I get fear because i know they will celebrate their festival by going to Muslim areas and without clash they will not enjoy their festival… https://t.co/gYGFAuuK0j — Saalim_mughal/سالم 🇮🇳 🇵🇸 (@mirza_j3) April 3, 2022