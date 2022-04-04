سياسة|الهند

متطرفون هندوس يهاجمون مسجدًا خلال أحد الاحتفالات جنوبي الهند (فيديو)

متطرفون هندوس يعتدون على أحد مساجد مدينة رايشور بولاية كارناتاكا جنوبي الهند (مواقع التواصل)
3/4/2022

اعتدى عدد من الهندوس على أحد مساجد مدينة رايشور في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند، وذلك خلال أحد الاحتفالات الدينية في المدينة، والذي انتهى بقذف الحجارة على المسجد، مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو توثّق الحادثة، يظهر خلالها عشرات من الهندوس يقيمون احتفالية (هولي) أو عيد الألوان الهندوسي.

وفي مقاطع أخرى لاحقة، تتحوّل الاحتفالية إلى هجوم بالحجارة على نوافذ المسجد ما أدى إلى تعرّضه لأضرار مادية.

وأفاد الصحفي الهندي محمد إرشاد المقيم في ولاية كارناتاكا، بأن الشرطة وصلت بعد انتهاء الواقعة بنصف ساعة، وتم نقل شخصين مسلمين إلى المستشفى إثر إصابتهم جراء قذف الحجارة.

وتعليقًا على الحادثة، قال الناشط الهندي المسلم طلحة حسين “هكذا صارت منهجيتهم؛ يقيمون حفلًا صاخبًا بالقرب من أماكن عمل أو سكن أو عبادة المسلمين، يبدأ بالاستفزاز، وينتهي بالهجوم”.

وتفاعل ناشطون عبر تويتر مع الحادثة؛ حيث كتب سليم موغل “عندما يأتي عيدهم أشعر بالخوف، لأنني أعلم أنهم سيحتفلون بعيدهم بالذهاب إلى المناطق الإسلامية، ودون صدام لن يستمتعوا بمهرجانهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند